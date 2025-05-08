08 мая 2025

В городах ХМАО отгремели парады Победы. Фоторепортаж

В ХМАО прошли парады к 80-летию Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Югра отметила День Победы торжественными парадами
Югра отметила День Победы торжественными парадами Фото:

В городах Югры прошли торжественные парады к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они стали самыми массовыми за последние годы: на мероприятия пришли тысячи югорчан. По улицам, чеканя шаг, прошли военные, школьники, кадеты, студенты. Самые яркие кадры из крупнейших городов региона — в фоторепортаже URA.RU.

Парад в Ханты-Мансийске

Параду в Ханты-Мансийске дал старт губернатор Югры Руслан Кухарук. Он выступил с речью, почтив память земляков, которые погибли в войне. Из Югры на фронт без малого отправилась 18 тысяч человек. Это каждый 5 житель округа.

Парад в Сургуте

По улицам проехала раритетная военная техника. А в Сургуте в торжестве участвовали 14 парадных коробок. Кадеты и военные маршировали по площади у Мемориала Славы, а за ними наблюдали сотни горожан.

Парад в Нижневартовске

Помимо привычных строевых коробок в Нижневартовске на парад вышли кинологи со своими служебными собаками. Здесь же выступили юные барабанщицы, а по улице Ленина по традиции проехали раритетные авто и мотоциклы.

Ранее URA.RU рассказывало, что по городам ХМАО прокатилась волна концертов и фестивалей ко Дню Победы. На площади перед филармонией в Сургуте гремели выступления творческих коллективов, а тем временем в центре Нижневартовска вартовчане заполонили улицу на местном фестивале. Агентство также ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы и с других городов Югры.

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В городах Югры прошли торжественные парады к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они стали самыми массовыми за последние годы: на мероприятия пришли тысячи югорчан. По улицам, чеканя шаг, прошли военные, школьники, кадеты, студенты. Самые яркие кадры из крупнейших городов региона — в фоторепортаже URA.RU. Парад в Ханты-Мансийске Параду в Ханты-Мансийске дал старт губернатор Югры Руслан Кухарук. Он выступил с речью, почтив память земляков, которые погибли в войне. Из Югры на фронт без малого отправилась 18 тысяч человек. Это каждый 5 житель округа. Парад в Сургуте По улицам проехала раритетная военная техника. А в Сургуте в торжестве участвовали 14 парадных коробок. Кадеты и военные маршировали по площади у Мемориала Славы, а за ними наблюдали сотни горожан. Парад в Нижневартовске Помимо привычных строевых коробок в Нижневартовске на парад вышли кинологи со своими служебными собаками. Здесь же выступили юные барабанщицы, а по улице Ленина по традиции проехали раритетные авто и мотоциклы. Ранее URA.RU рассказывало, что по городам ХМАО прокатилась волна концертов и фестивалей ко Дню Победы. На площади перед филармонией в Сургуте гремели выступления творческих коллективов, а тем временем в центре Нижневартовска вартовчане заполонили улицу на местном фестивале. Агентство также ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы и с других городов Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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