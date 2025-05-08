Жители Югры массово отмечают День Победы. На площади перед филармонией в Сургуте гремят выступления творческих коллективов, а тем временем в центре Нижневартовска вартовчане заполонили улицу на фестивале «Панорама», передают корреспонденты URA.RU.
«Выступает духовой оркестр, здесь же можно поесть солдатской каши — народ выстраивается в огромные очереди к полевым кухням. А дети прямо со сцены читают трогательные стихотворения о Великой Отечественной. Рядом в парке тоже слышна атмосфера Победного Мая», — передает журналист из Нижневартовска.
В Сургуте тем временем проходит концерт возле филармонии. Местные, пританцовывая, радуются теплой погоде, передает корреспондент. Ансамбль «Песни и пляски» Краснознаменного Центрального военного округа исполнил здесь как фронтовые песни, так и ныне популярные хиты — «Матушка-земля» тоже прозвучала сегодня.
«В каждой семье свой герой и в моей тоже. И когда мы с детьми готовимся к шествию Бессмертного полка, мы перебираем фотографии и вспоминаем рассказы родителей. О военных и трудовых подвигах наших дедушек и бабушек», — выступил на мероприятии перед сургутянами мэр Максим Слепов.
Ранее URA.RU рассказывало, как проходит парад ко Дню Победы в Сургуте. На праздник пришли сотни горожан, а кадеты и военные прошли по площади у Мемориала Славы, чеканя шаг. Агентство также ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы и с других городов Югры.
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