Впервые по Красной площади прошла колонна войск беспилотных систем

Войска беспилотных систем впервые приняли участие в параде на Красной площади 9 мая 2025 года. По брусчатке прошли колонны современных российских БПЛА, включая модели «Орлан-10», «Орлан-30», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань». Это первый случай, когда подобная техника была продемонстрирована на главной площади страны в рамках празднования Дня Победы.
«„Орлан-10“, „Орлан-30“, „Ланцет-52“, „Гарпия“ и „Герань“», — заявил ведущий парада, анонсируя выход расчетов БПЛА. По его словам, все эти беспилотники нашли широкое и эффективное применение в зоне специальной военной операции. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
Парад в Москве начался в 10:00 по местному времени. Он продлится примерно два часа.
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