Впервые по Красной площади прошла колонна войск беспилотных систем

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Расчеты войск БПЛА впервые приняли участие в параде Победы
Расчеты войск БПЛА впервые приняли участие в параде Победы Фото:
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Войска беспилотных систем впервые приняли участие в параде на Красной площади 9 мая 2025 года. По брусчатке прошли колонны современных российских БПЛА, включая модели «Орлан-10», «Орлан-30», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань». Это первый случай, когда подобная техника была продемонстрирована на главной площади страны в рамках празднования Дня Победы.

«„Орлан-10“, „Орлан-30“, „Ланцет-52“, „Гарпия“ и „Герань“», — заявил ведущий парада, анонсируя выход расчетов БПЛА. По его словам, все эти беспилотники нашли широкое и эффективное применение в зоне специальной военной операции. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия. 

Парад в Москве начался в 10:00 по местному времени. Он продлится примерно два часа. 

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Войска беспилотных систем впервые приняли участие в параде на Красной площади 9 мая 2025 года. По брусчатке прошли колонны современных российских БПЛА, включая модели «Орлан-10», «Орлан-30», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань». Это первый случай, когда подобная техника была продемонстрирована на главной площади страны в рамках празднования Дня Победы. «„Орлан-10“, „Орлан-30“, „Ланцет-52“, „Гарпия“ и „Герань“», — заявил ведущий парада, анонсируя выход расчетов БПЛА. По его словам, все эти беспилотники нашли широкое и эффективное применение в зоне специальной военной операции. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.  Парад в Москве начался в 10:00 по местному времени. Он продлится примерно два часа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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