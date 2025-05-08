В небе над Ханты-Мансийском пролетел воздушный «Бессмертный полк». В нем принимало участие семь самолетов, о чем URA.RU сообщил основатель пилотажной группы «Барсы» Евгений Барсов.
«Весь полет занял около получаса. Группа не выполняла элементы высшего пилотажа. Не тот формат. Важно, что на бортах самолетов были фотографии нескольких тысяч родственников-фронтовиков югорчан, которые откликнулись на наш призыв», — прокомментировал Барсов.
Губернатор Югры Руслан Кухарук также разместил фото своего деда — Ивана Кухарука на фюзеляже одного из самолетов пилотажной группы. Помимо Ханты-Мансийска, в день Победы летчики пролетят еще над Нефтеюганском и Сургутом.
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