08 мая 2025

Пермяки массово посещают бесплатные экскурсии внутри Поезда Победы «Молотов». Видео

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В поезде есть вагоны с внутренней экспозицией
В поезде есть вагоны с внутренней экспозицией Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Огромный ажиотаж сложился на бесплатные экскурсии по Поезду Победы «Молотов». Он находится на станции Пермь II. 

«Паровоз П-36 „Генерал“ подвез за собой платформы с промышленными станками, с мотовилихинскими пушками А-19 и МЛ-20. Также в поезде есть вагоны с внутренней экспозицией — грузовой стилизованный под эвакуацию заводов, вагон Памяти, вагоны эвакопоезда», — сообщает корреспондент URA.RU c места событий. 

Бесплатные экскурсии по поезду были разобраны еще до его прибытия. Эшелон простоит на железнодорожном вокзале до 11 мая. Затем отправится по другим городам Прикамья.

URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.

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Огромный ажиотаж сложился на бесплатные экскурсии по Поезду Победы «Молотов». Он находится на станции Пермь II.  «Паровоз П-36 „Генерал“ подвез за собой платформы с промышленными станками, с мотовилихинскими пушками А-19 и МЛ-20. Также в поезде есть вагоны с внутренней экспозицией — грузовой стилизованный под эвакуацию заводов, вагон Памяти, вагоны эвакопоезда», — сообщает корреспондент URA.RU c места событий.  Бесплатные экскурсии по поезду были разобраны еще до его прибытия. Эшелон простоит на железнодорожном вокзале до 11 мая. Затем отправится по другим городам Прикамья. URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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