Огромный ажиотаж сложился на бесплатные экскурсии по Поезду Победы «Молотов». Он находится на станции Пермь II.
«Паровоз П-36 „Генерал“ подвез за собой платформы с промышленными станками, с мотовилихинскими пушками А-19 и МЛ-20. Также в поезде есть вагоны с внутренней экспозицией — грузовой стилизованный под эвакуацию заводов, вагон Памяти, вагоны эвакопоезда», — сообщает корреспондент URA.RU c места событий.
Бесплатные экскурсии по поезду были разобраны еще до его прибытия. Эшелон простоит на железнодорожном вокзале до 11 мая. Затем отправится по другим городам Прикамья.
URA.RU ведет прямую текстовую трансляцию празднования 80-летия Победы в Перми. В ней собраны все ключевые моменты торжественных мероприятий.
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