Пермь отмечает 80-летие Великой Победы. Онлайн-трансляция

09 мая 2025 в 08:25 Размер текста - 17 +

Главные праздничные мероприятия пройдут в центре города (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пермь отмечает 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В районах и центре города пройдут десятки праздничных мероприятий. Для этого в течение дня будут перекрыты центральные улицы. Главным событием традиционно станет парад Победы. Впервые за два года очно пройдет шествие «Бессмертного полка». URA.RU будет рассказывать вам о том, как проходит 9 Мая. Следите за нашей онлайн-трансляцией! 08:26 До 23:00 весь транспорт кроме трамваев не сможет проехать по улицам Ленина (от Борчанинова до Крисанова) и Борчанинова (от Петропавловской до Пермской). 08:24 До 13:30 запрещено движение всех видов транспорта, включая общественный, по улице Революции (от Куйбышева до Сибирской), а также четной и нечетной сторонам Комсомольского проспекта (от Революции до Глеба Успенского). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермь отмечает 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В районах и центре города пройдут десятки праздничных мероприятий. Для этого в течение дня будут перекрыты центральные улицы. Главным событием традиционно станет парад Победы. Впервые за два года очно пройдет шествие «Бессмертного полка». URA.RU будет рассказывать вам о том, как проходит 9 Мая. Следите за нашей онлайн-трансляцией! 08:26 09.05.2025 До 23:00 весь транспорт кроме трамваев не сможет проехать по улицам Ленина (от Борчанинова до Крисанова) и Борчанинова (от Петропавловской до Пермской). 08:24 09.05.2025 До 13:30 запрещено движение всех видов транспорта, включая общественный, по улице Революции (от Куйбышева до Сибирской), а также четной и нечетной сторонам Комсомольского проспекта (от Революции до Глеба Успенского).