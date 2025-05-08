08 мая 2025

Пермь отмечает 80-летие Великой Победы. Онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
2024 Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь, построение, площадь, день победы, 9 мая, октябрьская площадь, парад, праздник, строй, вооруженные силы россии, всрф
Главные праздничные мероприятия пройдут в центре города (архивное фото) Фото:

Пермь отмечает 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В районах и центре города пройдут десятки праздничных мероприятий. Для этого в течение дня будут перекрыты центральные улицы. Главным событием традиционно станет парад Победы. Впервые за два года очно пройдет шествие «Бессмертного полка». URA.RU будет рассказывать вам о том, как проходит 9 Мая. Следите за нашей онлайн-трансляцией!

08:26 09.05.2025 До 23:00 весь транспорт кроме трамваев не сможет проехать по улицам Ленина (от Борчанинова до Крисанова) и Борчанинова (от Петропавловской до Пермской).

08:24 09.05.2025 До 13:30 запрещено движение всех видов транспорта, включая общественный, по улице Революции (от Куйбышева до Сибирской), а также четной и нечетной сторонам Комсомольского проспекта (от Революции до Глеба Успенского).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермь отмечает 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В районах и центре города пройдут десятки праздничных мероприятий. Для этого в течение дня будут перекрыты центральные улицы. Главным событием традиционно станет парад Победы. Впервые за два года очно пройдет шествие «Бессмертного полка». URA.RU будет рассказывать вам о том, как проходит 9 Мая. Следите за нашей онлайн-трансляцией! 08:26 09.05.2025 До 23:00 весь транспорт кроме трамваев не сможет проехать по улицам Ленина (от Борчанинова до Крисанова) и Борчанинова (от Петропавловской до Пермской). 08:24 09.05.2025 До 13:30 запрещено движение всех видов транспорта, включая общественный, по улице Революции (от Куйбышева до Сибирской), а также четной и нечетной сторонам Комсомольского проспекта (от Революции до Глеба Успенского).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...