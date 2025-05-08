В Яр-Сале Ямальского района ЯНАО прошел масштабный парад ретро-техники. Второй год подряд в состав транспортной колонны входят оленьи упряжки, сообщил глава администрации района Андрей Кугаевский.
«Второй год подряд в состав транспортной колонны входят оленьи упряжки нашего земляка Виталия Вануйто. В годы войны северные олени были незаменимыми помощниками как на линии фронта, так и в тылу. Спасибо всем, кто принял участие в акции и прошел с парадом. До тех пор, пока мы помним и чтим героизм наших предков, мы непобедимы», — написал Андрей Кугаевский в telegram-канале.
Оленьи упряжки открыли шествие на Параде Победы в Надыме. Об этом сообщил глава района Дмитрий Жаромских.
Задачей оленно-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны была доставка грузов на передовую, в том числе продовольствия, оружия и снарядов, они также вытаскивали сбитые самолеты. В состав батальонов вошли оленеводы — коренные жители ЯНАО, НАО и республики Коми. Всего с помощью оленей с линии фронта и из глубокого тыла противника было вывезено 10,142 тысячи раненых солдат. Оленные батальоны перевезли к переднему краю восемь тысяч бойцов и 17 тысяч тонн боеприпасов.
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