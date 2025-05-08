08 мая 2025

Олени поучаствовали в Параде Победы в райцентрах ЯНАО. Видео

Парад фронтовой техники с участием оленьих упряжек прошел в райцентре ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Оленьи упряжки приняли участие в Параде Победы в Яр-Сале
Оленьи упряжки приняли участие в Параде Победы в Яр-Сале Фото:

В Яр-Сале Ямальского района ЯНАО прошел масштабный парад ретро-техники. Второй год подряд в состав транспортной колонны входят оленьи упряжки, сообщил глава администрации района Андрей Кугаевский.

«Второй год подряд в состав транспортной колонны входят оленьи упряжки нашего земляка Виталия Вануйто. В годы войны северные олени были незаменимыми помощниками как на линии фронта, так и в тылу. Спасибо всем, кто принял участие в акции и прошел с парадом. До тех пор, пока мы помним и чтим героизм наших предков, мы непобедимы», — написал Андрей Кугаевский в telegram-канале.

Оленьи упряжки открыли шествие на Параде Победы в Надыме. Об этом сообщил глава района Дмитрий Жаромских.

Задачей оленно-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны была доставка грузов на передовую, в том числе продовольствия, оружия и снарядов, они также вытаскивали сбитые самолеты. В состав батальонов вошли оленеводы — коренные жители ЯНАО, НАО и республики Коми. Всего с помощью оленей с линии фронта и из глубокого тыла противника было вывезено 10,142 тысячи раненых солдат. Оленные батальоны перевезли к переднему краю восемь тысяч бойцов и 17 тысяч тонн боеприпасов.

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В Яр-Сале Ямальского района ЯНАО прошел масштабный парад ретро-техники. Второй год подряд в состав транспортной колонны входят оленьи упряжки, сообщил глава администрации района Андрей Кугаевский. «Второй год подряд в состав транспортной колонны входят оленьи упряжки нашего земляка Виталия Вануйто. В годы войны северные олени были незаменимыми помощниками как на линии фронта, так и в тылу. Спасибо всем, кто принял участие в акции и прошел с парадом. До тех пор, пока мы помним и чтим героизм наших предков, мы непобедимы», — написал Андрей Кугаевский в telegram-канале. Оленьи упряжки открыли шествие на Параде Победы в Надыме. Об этом сообщил глава района Дмитрий Жаромских. Задачей оленно-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны была доставка грузов на передовую, в том числе продовольствия, оружия и снарядов, они также вытаскивали сбитые самолеты. В состав батальонов вошли оленеводы — коренные жители ЯНАО, НАО и республики Коми. Всего с помощью оленей с линии фронта и из глубокого тыла противника было вывезено 10,142 тысячи раненых солдат. Оленные батальоны перевезли к переднему краю восемь тысяч бойцов и 17 тысяч тонн боеприпасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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