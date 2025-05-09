В Пермь прибыл Поезд Победы «Молотов». Фоторепортаж

В Поезде Победы «Молотов» представлены исторические экспозиции
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Пермяки посещают экскурсию внутри Поезда Победы
Пермяки посещают экскурсию внутри Поезда Победы Фото:
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В Перми проходят экскурсии по Поезду Победы «Молотов». Горожане готовы отстоять огромную очередь, чтобы пасть внутрь и своими глазами увидеть исторические экспозиции. URA.RU побывало внутри Поезда Победы и запечатлело то, что находится внутри.

Паровоз П-36 «Генерал» демонстрирует станки и пушки Мотовилихинских заводов. Их можно осмотреть снаружи состава. Внутри вагонов расположились экспозиции с историческими данными о том, как Молотовская (Пермская) область помогала фронту в годы Великой Отечественной войны, а также о том, как были устроены санитарные вагоны», — уточняет корреспондент URA.RU с места событий.

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В Перми проходят экскурсии по Поезду Победы «Молотов». Горожане готовы отстоять огромную очередь, чтобы пасть внутрь и своими глазами увидеть исторические экспозиции. URA.RU побывало внутри Поезда Победы и запечатлело то, что находится внутри. Паровоз П-36 «Генерал» демонстрирует станки и пушки Мотовилихинских заводов. Их можно осмотреть снаружи состава. Внутри вагонов расположились экспозиции с историческими данными о том, как Молотовская (Пермская) область помогала фронту в годы Великой Отечественной войны, а также о том, как были устроены санитарные вагоны», — уточняет корреспондент URA.RU с места событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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