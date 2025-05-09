В Перми проходят экскурсии по Поезду Победы «Молотов». Горожане готовы отстоять огромную очередь, чтобы пасть внутрь и своими глазами увидеть исторические экспозиции. URA.RU побывало внутри Поезда Победы и запечатлело то, что находится внутри.
Паровоз П-36 «Генерал» демонстрирует станки и пушки Мотовилихинских заводов. Их можно осмотреть снаружи состава. Внутри вагонов расположились экспозиции с историческими данными о том, как Молотовская (Пермская) область помогала фронту в годы Великой Отечественной войны, а также о том, как были устроены санитарные вагоны», — уточняет корреспондент URA.RU с места событий.
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