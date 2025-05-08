08 мая 2025

В Салехарде губернатор Ямала открыл шествие «Бессмертного полка». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В шествии приняли участие тысячи человек
В шествии приняли участие тысячи человек Фото:

В Салехарде проходит шествие «Бессмертного полка». С портретами дедов и прадедов выступили около пяти тысяч горожан. Открыл шествие губернатор округа Дмитрий Артюхов, сообщает корреспондент агентства с места событий.

«Колонную горожан, несущих штандарты с портретами дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны, возглавил губернатор округа Дмитрий Артюхов. Он несет портреты дедов, один из которых служил в годы войны в звании генерала-майора. Шествие начало движение от улицы Чубынина в сторону моста „Факел“ и далее, по проспекту Молодежи до парка Победы. В акции участвуют около пяти тысяч человек», — передает корреспондент агентства.

В последний раз шествие в очном формате проходило в Салехарде в 2022 году. Тогда в акции участвовали 10 тысяч человек. 

Сегодня ЯНАО, как и вся Россия, празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Подробности торжественных мероприятий вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде проходит шествие «Бессмертного полка». С портретами дедов и прадедов выступили около пяти тысяч горожан. Открыл шествие губернатор округа Дмитрий Артюхов, сообщает корреспондент агентства с места событий. «Колонную горожан, несущих штандарты с портретами дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны, возглавил губернатор округа Дмитрий Артюхов. Он несет портреты дедов, один из которых служил в годы войны в звании генерала-майора. Шествие начало движение от улицы Чубынина в сторону моста „Факел“ и далее, по проспекту Молодежи до парка Победы. В акции участвуют около пяти тысяч человек», — передает корреспондент агентства. В последний раз шествие в очном формате проходило в Салехарде в 2022 году. Тогда в акции участвовали 10 тысяч человек.  Сегодня ЯНАО, как и вся Россия, празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Подробности торжественных мероприятий вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...