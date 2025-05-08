В Салехарде проходит шествие «Бессмертного полка». С портретами дедов и прадедов выступили около пяти тысяч горожан. Открыл шествие губернатор округа Дмитрий Артюхов, сообщает корреспондент агентства с места событий.
«Колонную горожан, несущих штандарты с портретами дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны, возглавил губернатор округа Дмитрий Артюхов. Он несет портреты дедов, один из которых служил в годы войны в звании генерала-майора. Шествие начало движение от улицы Чубынина в сторону моста „Факел“ и далее, по проспекту Молодежи до парка Победы. В акции участвуют около пяти тысяч человек», — передает корреспондент агентства.
В последний раз шествие в очном формате проходило в Салехарде в 2022 году. Тогда в акции участвовали 10 тысяч человек.
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