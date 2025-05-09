Пермяк спас знамя полка в немецком окружении, а потом чудом выжил на японском фронте. Видео

Пермяк спас знамя полка в немецком окружении
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Александр Петровский прошел с портретом деда-фронтовика Филиппа Петровского в «Бессмертном полку»
Александр Петровский прошел с портретом деда-фронтовика Филиппа Петровского в «Бессмертном полку» Фото:
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Пермяк Филипп Петровский спас знамя полка во время Великой Отечественной войны. За это военнослужащего наградили орденом Красной Звезды. Сержант Филипп Петровский служил дозиметристом и стрелком, рассказал URA.RU внук фронтовика Александр Петровский. 9 мая вместе с портретом своего деда он прошел в «Бессмертном полку».

«Я его [деда] спрашивал про ордена. Например, вот, про орден Красной Звезды — как он его получил. Полк, в котором служил дед, был гвардейским. Однажды они попали в окружение. Он в то время находился в химвзводе. А если знамя полка теряется, то полк (или часть) расформировывают. И, чтобы выйти из окружения, они задымили местность. Мой дед обернулся знаменем [полка] и спас его таким образом. Их вышло немного из окружения и вот так он получил орден», — рассказал потомок фронтовика Александр.

Филипп Петровский встретил Победу в 1945 в Кенигсберге. А после этого принимал участие в японо-китайской войне (1937-1945 годы), где чудом выжил. «Конец войны, японцы уже сдались. Командир его [деда] позвал немножко выпить, а дедушка ему ответил: „Я не пью, ты ведь знаешь“. Ну, те и ушли. Когда они их — командира и еще двоих человек — нашли, те уже были мертвы. Оказалось, что японцы, отступая, все отравили: и воду в колодцах и спирт», — отметил Александр. 

Домой пермяк вернулся только в 1946 году, работал геологом. Участник Великой Отечественной войны никогда не отзывался о немцах и Германии плохо. «Он говорил: это такие же люди, просто мы боролись с фашизмом», — заключил Александр Петровский.

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Пермяк Филипп Петровский спас знамя полка во время Великой Отечественной войны. За это военнослужащего наградили орденом Красной Звезды. Сержант Филипп Петровский служил дозиметристом и стрелком, рассказал URA.RU внук фронтовика Александр Петровский. 9 мая вместе с портретом своего деда он прошел в «Бессмертном полку». «Я его [деда] спрашивал про ордена. Например, вот, про орден Красной Звезды — как он его получил. Полк, в котором служил дед, был гвардейским. Однажды они попали в окружение. Он в то время находился в химвзводе. А если знамя полка теряется, то полк (или часть) расформировывают. И, чтобы выйти из окружения, они задымили местность. Мой дед обернулся знаменем [полка] и спас его таким образом. Их вышло немного из окружения и вот так он получил орден», — рассказал потомок фронтовика Александр. Филипп Петровский встретил Победу в 1945 в Кенигсберге. А после этого принимал участие в японо-китайской войне (1937-1945 годы), где чудом выжил. «Конец войны, японцы уже сдались. Командир его [деда] позвал немножко выпить, а дедушка ему ответил: „Я не пью, ты ведь знаешь“. Ну, те и ушли. Когда они их — командира и еще двоих человек — нашли, те уже были мертвы. Оказалось, что японцы, отступая, все отравили: и воду в колодцах и спирт», — отметил Александр.  Домой пермяк вернулся только в 1946 году, работал геологом. Участник Великой Отечественной войны никогда не отзывался о немцах и Германии плохо. «Он говорил: это такие же люди, просто мы боролись с фашизмом», — заключил Александр Петровский.
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