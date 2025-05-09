Гладков рассказал о пострадавших в результате удара по зданию правительства Белгородской области. Видео

Гладков опубликовал видео удара по зданию правительства Белгородской области
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Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В День Победы украинские военные атаковали здание правительства Белгородской области с помощью беспилотника, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также опубликовал видео удара ВСУ по правительственному зданию.

«В День Победы ВСУ ударили беспилотником самолетного типа по зданию правительства Белгородской области. Позже появилась информация, что в результате атаки ранены два человека», — написал Гладков в своем telegram-канале. Там же он выложил кадры происшествия.

В результате атаки один из сотрудников Росгвардии получил слепое осколочное ранение бедра и был госпитализирован. Кроме того, заместитель губернатора Александр Лоренц, находившийся возле здания во время взрыва, также пострадал: у него диагностированы сотрясение мозга и акубаротравма, лечение он продолжит амбулаторно.

Ранее, день празднования 9 мая, здание правительства Белгородской области подверглось атаке со стороны беспилотного летательного аппарата, принадлежащего ВСУ. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, сразу после происшествия на место прибыли все экстренные службы, которые приступили к ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности населения. На тот момент информации о пострадавших не было. 

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В День Победы украинские военные атаковали здание правительства Белгородской области с помощью беспилотника, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также опубликовал видео удара ВСУ по правительственному зданию. «В День Победы ВСУ ударили беспилотником самолетного типа по зданию правительства Белгородской области. Позже появилась информация, что в результате атаки ранены два человека», — написал Гладков в своем telegram-канале. Там же он выложил кадры происшествия. В результате атаки один из сотрудников Росгвардии получил слепое осколочное ранение бедра и был госпитализирован. Кроме того, заместитель губернатора Александр Лоренц, находившийся возле здания во время взрыва, также пострадал: у него диагностированы сотрясение мозга и акубаротравма, лечение он продолжит амбулаторно. Ранее, день празднования 9 мая, здание правительства Белгородской области подверглось атаке со стороны беспилотного летательного аппарата, принадлежащего ВСУ. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, сразу после происшествия на место прибыли все экстренные службы, которые приступили к ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности населения. На тот момент информации о пострадавших не было. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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