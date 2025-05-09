Артюхов на Бессмертном полку нес два портрета своих родственников
В Салехарде губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о своих родственниках, которые приняли участие в Великой Отечественной войне. Вклад в Победу внесли его двоюродные прадед и дед Иван Максимов и Михаил Ерохин, рассказал журналистам губернатор.
«[Максим Ерохин] закончил войну под Кенигсбергом, уже в звании генерал-майора», — рассказал представителям СМИ Артюхов после проведения «Бессмертного полка» в Салехарде. Иван Максимов погиб в конце 1944 года под Будапештом.
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