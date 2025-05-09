Прадед ямальского губернатора встретил Победу в звании генерала. Видео

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Артюхов на Бессмертном полку нес два портрета своих родственников
Артюхов на Бессмертном полку нес два портрета своих родственников Фото:

В Салехарде губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о своих родственниках, которые приняли участие в Великой Отечественной войне. Вклад в Победу внесли его двоюродные прадед и дед Иван Максимов и Михаил Ерохин, рассказал журналистам губернатор.

«[Максим Ерохин] закончил войну под Кенигсбергом, уже в звании генерал-майора», — рассказал представителям СМИ Артюхов после проведения «Бессмертного полка» в Салехарде. Иван Максимов погиб в конце 1944 года под Будапештом.

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В Салехарде губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о своих родственниках, которые приняли участие в Великой Отечественной войне. Вклад в Победу внесли его двоюродные прадед и дед Иван Максимов и Михаил Ерохин, рассказал журналистам губернатор. «[Максим Ерохин] закончил войну под Кенигсбергом, уже в звании генерал-майора», — рассказал представителям СМИ Артюхов после проведения «Бессмертного полка» в Салехарде. Иван Максимов погиб в конце 1944 года под Будапештом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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