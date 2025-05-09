Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил награды героям спецоперации и волонтерам на торжественном концерте к юбилею Великой Победы, который прошел в театре оперы и балета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Губернатор поздравил ветеранов, тружеников тыла, участников специальной военной операции и их семьи с этим знаменательным днем. Алексей Текслер вручил государственные награды участникам специальной военной операции, отметив их патриотизм и мужество», — рассказали в пресс-службе правительства.
Денис Саликаев и Галимжан Нурмухаметов были удостоены Ордена Мужества, причем последнему награда была присвоена посмертно. Почетную награду получила вдова героя. Медалью Жукова отмечены военнослужащие Сергей Кубряк и Даниил Чупахин. Кроме того, восемь представителей 90-й гвардейской танковой дивизии получили знак отличия «За смелость и отвагу». Губернатор отдельно поприветствовал Героев России — Альберта Зайнуллина и Сергея Зяблова, а также выразил признательность всем семьям и близким военнослужащих Южного Урала. На мероприятии также присутствовали вдовы Героев Российской Федерации — Светлана Антонова и Светлана Панфилова.
В ходе выступления глава региона подчеркнул, что Южный Урал по-прежнему остается одним из опорных регионов страны. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Челябинской области была учреждена новая региональная награда — знак отличия «За содействие в специальной военной операции».
Одной из первых данной награды удостоена Байрамбика Хамитова, которая, несмотря на личную утрату, продолжает активно помогать участникам СВО: она организует сбор гуманитарной помощи, лично доставляет грузы в зону проведения спецоперации, оказывает поддержку военнослужащим в госпиталях. На ее счету уже 16 добровольных поездок на Донбасс.
Также знаком отличия была отмечена Елена Коробинцева, возглавляющая волонтерское объединение «Шьем нашим». За три года участницы организации изготовили для военнослужащих 33 тысячи различных изделий и подготовили 77 тысяч квадратных метров маскировочных сетей.
После торжественной церемонии состоялась концертная программа, включавшая музыкальные и хореографические номера, а также театрализованные постановки, посвященные событиям Великой Отечественной войны и подвигу советского народа. В концерте приняли участие ведущие творческие коллективы Челябинской области.
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