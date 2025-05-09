В Екатеринбурге с получасовой задержкой начался праздничный концерт, посвященный 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Первой на сцену поднялась экс-солистка «Инь-Ян» Юлия Паршута, передает корреспондент URA.RU.
«Мы чествуем, мы сегодня благодарим и кланяемся в ноги нашим предкам — героическим фронтовикам. Нам дана жизнь свободная, счастливая, человека, готового к большим открытиям. Поем?», — обратилась певица к публике.
Паршута начала с легендарной песни «Катюша». После нее выступят группа «Рондо» и певец Стас Пьеха. За ходом концерта URA.RU следит в режиме онлайн.
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