В Екатеринбурге с задержкой начался праздничный концерт в честь Дня Победы. Видео

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Юлия Паршута вышла на сцену первой
Юлия Паршута вышла на сцену первой Фото:
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В Екатеринбурге с получасовой задержкой начался праздничный концерт, посвященный 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Первой на сцену поднялась экс-солистка «Инь-Ян» Юлия Паршута, передает корреспондент URA.RU.

«Мы чествуем, мы сегодня благодарим и кланяемся в ноги нашим предкам — героическим фронтовикам. Нам дана жизнь свободная, счастливая, человека, готового к большим открытиям. Поем?», — обратилась певица к публике.

Паршута начала с легендарной песни «Катюша». После нее выступят группа «Рондо» и певец Стас Пьеха. За ходом концерта URA.RU следит в режиме онлайн.

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В Екатеринбурге с получасовой задержкой начался праздничный концерт, посвященный 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Первой на сцену поднялась экс-солистка «Инь-Ян» Юлия Паршута, передает корреспондент URA.RU. «Мы чествуем, мы сегодня благодарим и кланяемся в ноги нашим предкам — героическим фронтовикам. Нам дана жизнь свободная, счастливая, человека, готового к большим открытиям. Поем?», — обратилась певица к публике. Паршута начала с легендарной песни «Катюша». После нее выступят группа «Рондо» и певец Стас Пьеха. За ходом концерта URA.RU следит в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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