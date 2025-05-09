В Челябинске в День Победы на Кировке состоялась масштабная реконструкция исторического события 1943 года — торжественных проводов Уральского добровольческого танкового корпуса на фронт. Актеры воссоздали атмосферу митинга, где рабочие Танкограда вручали боевой «Наказ» танкистам. На мероприятии присутствовали губернатор Алексей Текслер с супругой и мэр города Алексей Лошкин, сообщает корреспондент URA.RU.
«Уральцы издавна ковали грозное оружие для защиты русской земли. Наш город снабжает доблестную Красную армию первоклассными танками. Сегодня мы передаем их вам. Мы глубоко уверены в том, что особый Уральский добровольческий танковый корпус использует полностью высокую маневренность и огневую силу наших машин против врага», — передает корреспондент отрывок из «Наказа».
Для получения «Наказа» выстроилась 69-я танковая бригада под командованием полковника Коновалова. С трибун прозвучали слова напутствия от матери добровольцу: «Сегодня я благословляю тебя — иди в бой на врага». Особую атмосферу создавали выстрелы, сопровождавшие церемонию вручения «Наказа».
Николай Патоличев, первый секретарь Челябинского обкома в 1942-1946 годах, был одним из организаторов создания легендарного корпуса. В своем «Наказе» он подчеркивал: «Наши полки добились исторической победы у стен Волжской твердыни». Торжественные проводы добровольцев сопровождались напутственными словами.
«Вы, верные боевым традициям лучшие сыны Урала, в эти тяжелые для Родины дни готовы по первому зову Отчизны и любимого Сталина выйти на поле боя. С яростью и бесстрашием, присущим уральцам, вы ринетесь в схватку, чтобы одержать победу», — говорили при отправке на фронт, сообщил корреспондент.
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