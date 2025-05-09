Общество В Екатеринбурге прогремел праздничный салют. Фото, видео 09 мая 2025 в 22:02 Размер текста - 17 + Несмотря на погоду, салют собрал несколько тысяч человек (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Свердловчане празднуют 9 Мая Над акваторией городского пруда в Екатеринбурге прогремел праздничный салют. Свидетелем шоу стал корреспондент URA.RU. Делимся с вами самыми яркими кадрами. Фейерверк запустили сразу после концерта в Историческом сквере. Он начался с небольшой задержкой, выступали Юлия Паршута, Стас Пьеха и группа «Рондо». Изначально предполагалось, что салютов в Екатеринбурге будет больше. Но сначала красочное представление сорвалось в Академическом, затем — у ТЦ Veer Mall. URA.RU рассказывало, как Екатеринбург и Свердловская область отмечали День Победы, в режиме онлайн. Больше новостей о праздновании Дня Победы в Екатеринбурге и области — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Над акваторией городского пруда в Екатеринбурге прогремел праздничный салют. Свидетелем шоу стал корреспондент URA.RU. Делимся с вами самыми яркими кадрами. Фейерверк запустили сразу после концерта в Историческом сквере. Он начался с небольшой задержкой, выступали Юлия Паршута, Стас Пьеха и группа «Рондо». Изначально предполагалось, что салютов в Екатеринбурге будет больше. Но сначала красочное представление сорвалось в Академическом, затем — у ТЦ Veer Mall. URA.RU рассказывало, как Екатеринбург и Свердловская область отмечали День Победы, в режиме онлайн. Больше новостей о праздновании Дня Победы в Екатеринбурге и области — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям