Над акваторией городского пруда в Екатеринбурге прогремел праздничный салют. Свидетелем шоу стал корреспондент URA.RU. Делимся с вами самыми яркими кадрами.
Фейерверк запустили сразу после концерта в Историческом сквере. Он начался с небольшой задержкой, выступали Юлия Паршута, Стас Пьеха и группа «Рондо». Изначально предполагалось, что салютов в Екатеринбурге будет больше. Но сначала красочное представление сорвалось в Академическом, затем — у ТЦ Veer Mall.
URA.RU рассказывало, как Екатеринбург и Свердловская область отмечали День Победы, в режиме онлайн. Больше новостей о праздновании Дня Победы в Екатеринбурге и области — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!