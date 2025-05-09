В Екатеринбурге прогремел праздничный салют. Фото, видео

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Салют День победы. Екатеринбург, салют, фейерверк, салют победы, салют 9 мая
Несмотря на погоду, салют собрал несколько тысяч человек (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Свердловчане празднуют 9 Мая

Над акваторией городского пруда в Екатеринбурге прогремел праздничный салют. Свидетелем шоу стал корреспондент URA.RU. Делимся с вами самыми яркими кадрами.

Фейерверк запустили сразу после концерта в Историческом сквере. Он начался с небольшой задержкой, выступали Юлия Паршута, Стас Пьеха и группа «Рондо». Изначально предполагалось, что салютов в Екатеринбурге будет больше. Но сначала красочное представление сорвалось в Академическом, затем — у ТЦ Veer Mall.

URA.RU рассказывало, как Екатеринбург и Свердловская область отмечали День Победы, в режиме онлайн. Больше новостей о праздновании Дня Победы в Екатеринбурге и области — в сюжете URA.RU.

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Над акваторией городского пруда в Екатеринбурге прогремел праздничный салют. Свидетелем шоу стал корреспондент URA.RU. Делимся с вами самыми яркими кадрами. Фейерверк запустили сразу после концерта в Историческом сквере. Он начался с небольшой задержкой, выступали Юлия Паршута, Стас Пьеха и группа «Рондо». Изначально предполагалось, что салютов в Екатеринбурге будет больше. Но сначала красочное представление сорвалось в Академическом, затем — у ТЦ Veer Mall. URA.RU рассказывало, как Екатеринбург и Свердловская область отмечали День Победы, в режиме онлайн. Больше новостей о праздновании Дня Победы в Екатеринбурге и области — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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