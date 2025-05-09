В Екатеринбурге в жуткой аварии возле кладбища пострадали дети

В ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге возле кладбища пострадали четверо, включая двоих детей. Подробности случившегося URA.RU рассказали в пресс-службе городской ГАИ.
По данным ведомства, днем 9 мая столкнулись Ford и Lada. Водитель последней машины не справился с управлением и влетел в иномарку. Пострадали 41-летняя женщина, 19-летний парень и две девушки (16 и 17 лет).
«Установлено, что 19-летний водитель имеет стаж вождения один год. В момент аварии был трезв», — отметили инспекторы.
Стаж вождения женщины — десять лет. Ранее она семь раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.
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