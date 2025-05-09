В Екатеринбурге в жуткой аварии возле кладбища пострадали дети

На Сибирском тракте в ДТП разбились четыре человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла днем 9 мая
Авария произошла днем 9 мая Фото:

В ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге возле кладбища пострадали четверо, включая двоих детей. Подробности случившегося URA.RU рассказали в пресс-службе городской ГАИ.

По данным ведомства, днем 9 мая столкнулись Ford и Lada. Водитель последней машины не справился с управлением и влетел в иномарку. Пострадали 41-летняя женщина, 19-летний парень и две девушки (16 и 17 лет).

«Установлено, что 19-летний водитель имеет стаж вождения один год. В момент аварии был трезв», — отметили инспекторы.

Стаж вождения женщины — десять лет. Ранее она семь раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

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В ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге возле кладбища пострадали четверо, включая двоих детей. Подробности случившегося URA.RU рассказали в пресс-службе городской ГАИ. По данным ведомства, днем 9 мая столкнулись Ford и Lada. Водитель последней машины не справился с управлением и влетел в иномарку. Пострадали 41-летняя женщина, 19-летний парень и две девушки (16 и 17 лет). «Установлено, что 19-летний водитель имеет стаж вождения один год. В момент аварии был трезв», — отметили инспекторы. Стаж вождения женщины — десять лет. Ранее она семь раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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