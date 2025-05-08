08 мая 2025

Офицер из ХМАО рассказал о зверствах фашистов во время оккупации. Видео

Подполковник Сусидко из ХМАО: нет семьи, кого бы не коснулась война
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорский офицер Александр Сусидко поделился историей своей семьи во время Великой Отечественной войны
Югорский офицер Александр Сусидко поделился историей своей семьи во время Великой Отечественной войны Фото:
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Подполковник в отставке Александр Сусидко рассказал о зверствах фашистов на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны. Историей своей семьи он поделился с корреспондентом URA.RU во время шествия «Бессмертного полка» в Сургуте.

«Когда дед ушел на фронт, бабушка была в оккупации с 10 детьми. Отец был совсем маленький, мало что понимал и попытался взять у немцев еду. Они начали ему стрелять возле ног и до такой степени испугали, что он спрятался в овраг. Бабушка вместе со старшими детьми искали его два дня. Когда нашли, он потом еще несколько месяцев не разговаривал. Нет ни одной советской семьи, кого бы не коснулась эта страшная и кровавейшая война», — рассказал Сусидко.

Информационное агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы. Журналисты весь день будут следить за событиями в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и других городах Югры и рассказывать о том, как югорчане празднуют 9 мая.

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Подполковник в отставке Александр Сусидко рассказал о зверствах фашистов на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны. Историей своей семьи он поделился с корреспондентом URA.RU во время шествия «Бессмертного полка» в Сургуте. «Когда дед ушел на фронт, бабушка была в оккупации с 10 детьми. Отец был совсем маленький, мало что понимал и попытался взять у немцев еду. Они начали ему стрелять возле ног и до такой степени испугали, что он спрятался в овраг. Бабушка вместе со старшими детьми искали его два дня. Когда нашли, он потом еще несколько месяцев не разговаривал. Нет ни одной советской семьи, кого бы не коснулась эта страшная и кровавейшая война», — рассказал Сусидко. Информационное агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы. Журналисты весь день будут следить за событиями в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и других городах Югры и рассказывать о том, как югорчане празднуют 9 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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