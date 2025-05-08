Подполковник в отставке Александр Сусидко рассказал о зверствах фашистов на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны. Историей своей семьи он поделился с корреспондентом URA.RU во время шествия «Бессмертного полка» в Сургуте.
«Когда дед ушел на фронт, бабушка была в оккупации с 10 детьми. Отец был совсем маленький, мало что понимал и попытался взять у немцев еду. Они начали ему стрелять возле ног и до такой степени испугали, что он спрятался в овраг. Бабушка вместе со старшими детьми искали его два дня. Когда нашли, он потом еще несколько месяцев не разговаривал. Нет ни одной советской семьи, кого бы не коснулась эта страшная и кровавейшая война», — рассказал Сусидко.
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