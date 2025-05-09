Путин пообещался с президентом Египта с глазу на глаз

Перед началом официальных переговоров в Кремле президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вступили в оживленную неформальную беседу, что привело к кратковременной паузе в ходе церемониальных мероприятий. Об этом сообщают издания.
«Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси перед началом официальных переговоров в Кремле коротко пообщались. Диалог двух лидеров вызвал небольшую заминку в церемониале», — пишет ТАСС.
Во время встречи военнослужащие почетного караула по протоколу открыли двери и отдали честь при появлении президентов, однако Путин и ас-Сиси задержались, продолжив личное общение в фойе перед залом святой Екатерины в Большом Кремлевском дворце. Только после завершения неформального диалога лидеры проследовали к месту проведения переговоров. Путин продемонстрировал особое расположение к египетскому коллеге, завершив публичную часть встречи словами на арабском языке. «Шукран», — поблагодарил он ас-Сиси.
Ранее президент РФ Владимир Путин завершил прием руководителей иностранных делегаций, прибывших в Москву по случаю празднования 80-й годовщины Победы. Встреча продолжалась более полутора часов и собрала порядка 30 зарубежных лидеров и почетных гостей. Далее глава государства должен был повести переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Кроме того, Путин встретится с лидерами Сербии и Словакии, а завершит рабочий день беседой с главой Узбекистана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.