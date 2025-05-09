Путин отпустил глав делегаций с торжественного приема в честь 80-летия Победы

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Торжественный прием в Кремле длился более полутра часов
Торжественный прием в Кремле длился более полутра часов Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент РФ Владимир Путин завершил прием глав делегаций, прибывших на празднование 80-летия Победы. Мероприятие длилось более полутора часов, в нем участвовали около 30 зарубежных лидеров и почетных гостей, сообщает ТАСС.

"Торжественный прием от имени президента РФ Владимира Путина в Кремле в честь глав делегаций, завершился", — пишет ТАСС. Дальше по графику у президента запланированы переговоры с главами государств Бразилии Лулой да Силвой и Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Путин также встретится с лидерами Сербии и Словакии, а завершит день переговорами с президентом Узбекистана.

Торжественный прием с участием глав государств, приехавших на парад Победы, прошел в Кремле. В зале собрались президенты Китая, Бразилии, Беларуси и других дружественных стран.

Путин поблагодарил гостей за визит и предложил выпить за ветеранов. Он подчеркнул, что правда о войне должна сохраняться для будущих поколений.

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Президент РФ Владимир Путин завершил прием глав делегаций, прибывших на празднование 80-летия Победы. Мероприятие длилось более полутора часов, в нем участвовали около 30 зарубежных лидеров и почетных гостей, сообщает ТАСС. "Торжественный прием от имени президента РФ Владимира Путина в Кремле в честь глав делегаций, завершился", — пишет ТАСС. Дальше по графику у президента запланированы переговоры с главами государств Бразилии Лулой да Силвой и Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Путин также встретится с лидерами Сербии и Словакии, а завершит день переговорами с президентом Узбекистана. Торжественный прием с участием глав государств, приехавших на парад Победы, прошел в Кремле. В зале собрались президенты Китая, Бразилии, Беларуси и других дружественных стран. Путин поблагодарил гостей за визит и предложил выпить за ветеранов. Он подчеркнул, что правда о войне должна сохраняться для будущих поколений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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