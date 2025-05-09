Путин заговорил на арабском языке на встрече с президентом Египта

Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле. Он поблагодарил египетского коллегу на арабском языке.
«Шукран (спасибо — ред.)», — сказал президент РФ. Его ответ последовал на поздравления президента Египта с Днем Победы.
Египетский президент прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Встреча глав государств прошла в дружественной атмосфере.
Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси продлили неформальное общение в фойе перед началом официальных переговоров. Сообщается, что российский лидер проявил особое внимание к египетскому президенту.
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