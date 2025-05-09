Путин заговорил на арабском языке на встрече с президентом Египта

Путин поблагодарил президента Египта на арабском
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Президент Египта поздравил Путина с Днем Победы
Президент Египта поздравил Путина с Днем Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле. Он поблагодарил египетского коллегу на арабском языке.

«Шукран (спасибо — ред.)», — сказал президент РФ. Его ответ последовал на поздравления президента Египта с Днем Победы.

Египетский президент прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Встреча глав государств прошла в дружественной атмосфере.

Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси продлили неформальное общение в фойе перед началом официальных переговоров. Сообщается, что российский лидер проявил особое внимание к египетскому президенту.

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Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Кремле. Он поблагодарил египетского коллегу на арабском языке. «Шукран (спасибо — ред.)», — сказал президент РФ. Его ответ последовал на поздравления президента Египта с Днем Победы. Египетский президент прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Встреча глав государств прошла в дружественной атмосфере. Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси продлили неформальное общение в фойе перед началом официальных переговоров. Сообщается, что российский лидер проявил особое внимание к египетскому президенту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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