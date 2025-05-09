Зеленскому предрекли конец после угроз в адрес иностранных гостей парада Победы в Москве

Маммадоглу: угрозы Зеленского ускорят его политический конец на Украине
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Угрозы Зеленского ускорят конец его эпохи в истории Украины
Угрозы Зеленского ускорят конец его эпохи в истории Украины Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский, отказавшись от предложения России о трехдневном перемирии и выступив с угрозами в адрес иностранных гостей Парада Победы в Москве, пренебрег общим историческим прошлым Украины и России, тем самым приблизив свой политический конец. Об этом сообщил обозреватель Джейхун Маммадоглу.

«Тем не менее, Зеленский в очередной раз высмеял общее историческое достояние двух народов и показал, что не намерен прекращать военный конфликт», — пишет Маммадоглу. Его статья опубликована в турецком издани Aydinlik.

По мнению обозревателя, высказывания Зеленского все больше напоминают риторику, характерную для лидеров нацистов. Маммадоглу подчеркнул, что президент Украины не только стремился омрачить празднование Дня Победы, но и отверг символическое значение перемирия, которое могло бы стать шагом к взаимопониманию между двумя народами.

Журналист также подчеркнул, что действия Зеленского выходят за рамки обычных отношений между сторонами конфликта и представляют угрозу миру во всем мире и здравому смыслу. По словам Маммадоглу, это может ускорить завершение политической эпохи Зеленского в истории Украины.

Ранее президент России Владимир Путин инициировал прекращение огня в связи с празднованием 80-й годовщины Победы. Перемирие вступило в силу с полуночи 7 на 8 мая и завершится в полночь с 10 на 11 мая. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский отклонил эту инициативу, подчеркнув, что Киев не в состоянии обеспечить безопасность иностранных делегаций, планирующих прибыть на парад 9 мая в Москву.

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Президент Украины Владимир Зеленский, отказавшись от предложения России о трехдневном перемирии и выступив с угрозами в адрес иностранных гостей Парада Победы в Москве, пренебрег общим историческим прошлым Украины и России, тем самым приблизив свой политический конец. Об этом сообщил обозреватель Джейхун Маммадоглу. «Тем не менее, Зеленский в очередной раз высмеял общее историческое достояние двух народов и показал, что не намерен прекращать военный конфликт», — пишет Маммадоглу. Его статья опубликована в турецком издани Aydinlik. По мнению обозревателя, высказывания Зеленского все больше напоминают риторику, характерную для лидеров нацистов. Маммадоглу подчеркнул, что президент Украины не только стремился омрачить празднование Дня Победы, но и отверг символическое значение перемирия, которое могло бы стать шагом к взаимопониманию между двумя народами. Журналист также подчеркнул, что действия Зеленского выходят за рамки обычных отношений между сторонами конфликта и представляют угрозу миру во всем мире и здравому смыслу. По словам Маммадоглу, это может ускорить завершение политической эпохи Зеленского в истории Украины. Ранее президент России Владимир Путин инициировал прекращение огня в связи с празднованием 80-й годовщины Победы. Перемирие вступило в силу с полуночи 7 на 8 мая и завершится в полночь с 10 на 11 мая. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский отклонил эту инициативу, подчеркнув, что Киев не в состоянии обеспечить безопасность иностранных делегаций, планирующих прибыть на парад 9 мая в Москву.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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