Президент Украины Владимир Зеленский, отказавшись от предложения России о трехдневном перемирии и выступив с угрозами в адрес иностранных гостей Парада Победы в Москве, пренебрег общим историческим прошлым Украины и России, тем самым приблизив свой политический конец. Об этом сообщил обозреватель Джейхун Маммадоглу.
«Тем не менее, Зеленский в очередной раз высмеял общее историческое достояние двух народов и показал, что не намерен прекращать военный конфликт», — пишет Маммадоглу. Его статья опубликована в турецком издани Aydinlik.
По мнению обозревателя, высказывания Зеленского все больше напоминают риторику, характерную для лидеров нацистов. Маммадоглу подчеркнул, что президент Украины не только стремился омрачить празднование Дня Победы, но и отверг символическое значение перемирия, которое могло бы стать шагом к взаимопониманию между двумя народами.
Журналист также подчеркнул, что действия Зеленского выходят за рамки обычных отношений между сторонами конфликта и представляют угрозу миру во всем мире и здравому смыслу. По словам Маммадоглу, это может ускорить завершение политической эпохи Зеленского в истории Украины.
Ранее президент России Владимир Путин инициировал прекращение огня в связи с празднованием 80-й годовщины Победы. Перемирие вступило в силу с полуночи 7 на 8 мая и завершится в полночь с 10 на 11 мая. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский отклонил эту инициативу, подчеркнув, что Киев не в состоянии обеспечить безопасность иностранных делегаций, планирующих прибыть на парад 9 мая в Москву.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.