07 мая 2025

Россия начала перемирие, объявленное Путиным в дни 80-летия Победы

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Путин ранее объявил перемирие
Путин ранее объявил перемирие Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В связи с 80-й годовщиной Великой Победы в России вступило в силу объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие. Согласно заявлению, режим прекращения огня установлен в гуманитарных целях — он действует с полуночи 7 на 8 мая и продлится до полуночи 10 на 11 мая.

Тем не менее, как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае отсутствия ответных шагов со стороны Киева или при продолжении атак на российские позиции и объекты, Россия оставляет за собой право немедленно принять соответствующие ответные меры. В Кремле подчеркивали, что подтверждают готовность к мирным переговорам без предварительных условий.

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В связи с 80-й годовщиной Великой Победы в России вступило в силу объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие. Согласно заявлению, режим прекращения огня установлен в гуманитарных целях — он действует с полуночи 7 на 8 мая и продлится до полуночи 10 на 11 мая. Тем не менее, как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае отсутствия ответных шагов со стороны Киева или при продолжении атак на российские позиции и объекты, Россия оставляет за собой право немедленно принять соответствующие ответные меры. В Кремле подчеркивали, что подтверждают готовность к мирным переговорам без предварительных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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