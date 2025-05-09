Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала главу Украины Владимира Зеленского террористом из-за его угроз России накануне 9 Мая. Она отметила, что его слова могут повлиять на понимание мировым сообществом, с кем оно имеет дело.
«Это настоящее террористическое чудище, которое было взращено на западные деньги», — говорит Захарова в интервью ТАСС. Она выражает уверенность, что заявления Зеленского не могут повлиять на председателя КНР Си Цзиньпина. По ее мнению, все сказанное киевским режимом в адрес парадов и их гостей является проявлением терроризма.
Ранее глава Украины отверг предложение о перемирии с Россией и допустил угрозы в адрес участников московского парада, демонстрируя разрыв с общим историческим наследием. Подобные действия, ускоряют крах его политической карьеры, считают аналитики.
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