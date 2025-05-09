Захарова назвала Зеленского террористом из-за угроз России накануне 9 Мая

Представитель МИД Захарова: Зеленский это настоящее террористическое чудище
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Захарова назвала Зеленского террористом, взращенным на западные деньги
Захарова назвала Зеленского террористом, взращенным на западные деньги Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала главу Украины Владимира Зеленского террористом из-за его угроз России накануне 9 Мая. Она отметила, что его слова могут повлиять на понимание мировым сообществом, с кем оно имеет дело.

«Это настоящее террористическое чудище, которое было взращено на западные деньги», — говорит Захарова в интервью ТАСС. Она выражает уверенность, что заявления Зеленского не могут повлиять на председателя КНР Си Цзиньпина. По ее мнению, все сказанное киевским режимом в адрес парадов и их гостей является проявлением терроризма.

Ранее глава Украины отверг предложение о перемирии с Россией и допустил угрозы в адрес участников московского парада, демонстрируя разрыв с общим историческим наследием. Подобные действия, ускоряют крах его политической карьеры, считают аналитики.

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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала главу Украины Владимира Зеленского террористом из-за его угроз России накануне 9 Мая. Она отметила, что его слова могут повлиять на понимание мировым сообществом, с кем оно имеет дело. «Это настоящее террористическое чудище, которое было взращено на западные деньги», — говорит Захарова в интервью ТАСС. Она выражает уверенность, что заявления Зеленского не могут повлиять на председателя КНР Си Цзиньпина. По ее мнению, все сказанное киевским режимом в адрес парадов и их гостей является проявлением терроризма. Ранее глава Украины отверг предложение о перемирии с Россией и допустил угрозы в адрес участников московского парада, демонстрируя разрыв с общим историческим наследием. Подобные действия, ускоряют крах его политической карьеры, считают аналитики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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