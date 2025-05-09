Общество Тысячи екатеринбуржцев кинулись в метро после праздничного салюта: фото давок Тысячи екатеринбуржцев кинулись в метро после праздничного салюта 09 мая 2025 в 22:27 Размер текста - 17 + Сотрудники метрополитена стараются не допустить давок Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU новость из сюжета Свердловчане празднуют 9 Мая После праздничного салюта в честь Дня Победы в екатеринбургском метро начинают скапливаться большие очереди. Люди собираются домой, передает корреспондент URA.RU. У станции «Площадь 1905 года» дежурит полиция. Очереди выстраиваются с самого входа. Досмотр внутри проходит быстро. Двери закрыли, чтобы не допустить давки. То есть, людей пропускают в несколько этапов. За тем, как столица Урала отмечает годовщину Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в режиме онлайн. Все новости по теме — в этом сюжете. Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! После праздничного салюта в честь Дня Победы в екатеринбургском метро начинают скапливаться большие очереди. Люди собираются домой, передает корреспондент URA.RU. У станции «Площадь 1905 года» дежурит полиция. Очереди выстраиваются с самого входа. Досмотр внутри проходит быстро. Двери закрыли, чтобы не допустить давки. То есть, людей пропускают в несколько этапов. За тем, как столица Урала отмечает годовщину Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в режиме онлайн. Все новости по теме — в этом сюжете. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям