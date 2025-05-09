Тысячи екатеринбуржцев кинулись в метро после праздничного салюта: фото давок

Сотрудники метрополитена стараются не допустить давок
новость из сюжетаСвердловчане празднуют 9 Мая
После праздничного салюта в честь Дня Победы в екатеринбургском метро начинают скапливаться большие очереди. Люди собираются домой, передает корреспондент URA.RU.
У станции «Площадь 1905 года» дежурит полиция. Очереди выстраиваются с самого входа. Досмотр внутри проходит быстро. Двери закрыли, чтобы не допустить давки. То есть, людей пропускают в несколько этапов.
За тем, как столица Урала отмечает годовщину Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в режиме онлайн. Все новости по теме — в этом сюжете.
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