Тысячи екатеринбуржцев кинулись в метро после праздничного салюта: фото давок

Тысячи екатеринбуржцев кинулись в метро после праздничного салюта
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Сотрудники метрополитена стараются не допустить давок
Сотрудники метрополитена стараются не допустить давок Фото:
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После праздничного салюта в честь Дня Победы в екатеринбургском метро начинают скапливаться большие очереди. Люди собираются домой, передает корреспондент URA.RU.

У станции «Площадь 1905 года» дежурит полиция. Очереди выстраиваются с самого входа. Досмотр внутри проходит быстро. Двери закрыли, чтобы не допустить давки. То есть, людей пропускают в несколько этапов.

За тем, как столица Урала отмечает годовщину Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в режиме онлайн. Все новости по теме — в этом сюжете.

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После праздничного салюта в честь Дня Победы в екатеринбургском метро начинают скапливаться большие очереди. Люди собираются домой, передает корреспондент URA.RU. У станции «Площадь 1905 года» дежурит полиция. Очереди выстраиваются с самого входа. Досмотр внутри проходит быстро. Двери закрыли, чтобы не допустить давки. То есть, людей пропускают в несколько этапов. За тем, как столица Урала отмечает годовщину Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в режиме онлайн. Все новости по теме — в этом сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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