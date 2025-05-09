«Он обязательно будет»: в Челябинске задерживается салют к 80-летию Победы

В Челябинске запуск праздничного фейерверка задерживается из-за технических причин. Изначально салют был запланирован на 22 часа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«По техническим причинам запуск фейерверка задерживается. Но он обязательно будет! Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее решить все технические вопросы», — говорится в сообщении мэрии Челябинска.
В администрации города уточнили, что специалисты уже работают над устранением возникших неполадок. В мэрии попросили жителей и гостей Челябинска о тнеситесь с пониманием.
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