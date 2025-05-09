В Тбилиси прошло массовое антиправительственное шествие

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Собрание на площади Европы проходит в мирной обстановке
Собрание на площади Европы проходит в мирной обстановке Фото:

Несколько тысяч человек приняли участие в шествии по главным проспектам Тбилиси, после чего собрались на площади Европы. Об этом сообщил корреспондент с места событий.

Марш стартовал из различных районов города и был организован в честь Дня Европы. Мероприятие на площади Европы проходит спокойно, территорию патрулируют сотрудники полиции. Участники акции вновь выдвигают требования о проведении досрочных парламентских выборов, а также освобождении граждан, задержанных во время предыдущих протестов, передает РИА Новости со ссылкой на своего журналиста.

В Грузии продолжаются массовые протестные акции с призывом к проведению новых выборов в парламент. Волна недовольства началась после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который ранее объявил о решении отложить начало переговорного процесса о вступлении страны в Европейский союз до 2028 года. В ходе протестов сотрудники правоохранительных органов задержали несколько сотен участников. Накануне Кобахидзе избран на пост председателя правящей партии. Ранее он занимал пост председателя партии «Грузинская мечта».

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Несколько тысяч человек приняли участие в шествии по главным проспектам Тбилиси, после чего собрались на площади Европы. Об этом сообщил корреспондент с места событий. Марш стартовал из различных районов города и был организован в честь Дня Европы. Мероприятие на площади Европы проходит спокойно, территорию патрулируют сотрудники полиции. Участники акции вновь выдвигают требования о проведении досрочных парламентских выборов, а также освобождении граждан, задержанных во время предыдущих протестов, передает РИА Новости со ссылкой на своего журналиста. В Грузии продолжаются массовые протестные акции с призывом к проведению новых выборов в парламент. Волна недовольства началась после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который ранее объявил о решении отложить начало переговорного процесса о вступлении страны в Европейский союз до 2028 года. В ходе протестов сотрудники правоохранительных органов задержали несколько сотен участников. Накануне Кобахидзе избран на пост председателя правящей партии. Ранее он занимал пост председателя партии «Грузинская мечта».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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