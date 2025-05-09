Reuters: США и европейцы готовят предложение России о 30-дневном перемирии

Европейские страны и США завершают работу над предложением о прекращении огня на Украине сроком на 30 дней. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник. По данным агентства, в случае отказа от данного предложения западные страны намерены совместно ввести новые санкции против России.
«Соединенные Штаты и их европейские союзники завершают работу над предложением о прекращении огня на 30 дней на Украине, в случае отказа от которого они совместно введут новые санкции против России», — передает агентство слова своего источника. Отмечается, что пока документ не получил окончательного одобрения и работа над ним будет продолжаться в ближайшие дни, в том числе на предстоящей встрече представителей стран-участниц в Киеве.
По информации Reuters, обсуждение будет продолжено на встрече так называемой «коалиции желающих», которая пройдет на территории Украины в ближайшие выходные. Для участия во встрече в Киев направляется министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Ожидается, что предложение по прекращению огня может быть официально выдвинуто уже в ближайшие дни.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя результаты телефонной беседы экс-президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявила на брифинге для СМИ, что Вашингтон рассчитывает на достижение сторонами соглашения о прекращении огня сроком на 30 дней. Киев намерен добиться временного прекращения боевых действий на территории Украины, чтобы провести перегруппировку вооруженных сил и привлечь увеличенное финансирование от западных государств, считает депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.