В Белом доме прокомментировали информацию о возможном 30-дневном перемирии на Украине

Белый дом: есть надежда, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное перемирие
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Трамп 8 мая обсудил с Зеленским 30-дневное прекращение огня
Трамп 8 мая обсудил с Зеленским 30-дневное прекращение огня Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Белый дом выразил надежду на то, что Украина и Россия согласятся на 30-дневное прекращение огня. Об этом заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт во время брифинга, с журналистами, ссылаясь на итоги телефонного разговора между бывшим американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Это был хороший звонок, и они также говорили, конечно, о прекращении огня, которое предложил президент. О 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной, которое, как мы знаем, Европа поддерживает. И мы надеемся, что стороны придут к согласию», — сказала Ливитт.

В администрации США отметили, что инициатива по временному прекращению боевых действий обсуждается на международном уровне и пользуется поддержкой европейских партнеров. В Белом доме также подчеркнули, что Вашингтон продолжит дипломатические усилия для поиска путей мирного урегулирования конфликта.

После переговоров с Владимиром Зеленским Трамп выступил с призывом к сторонам конфликта установить, в идеале, режим прекращения огня сроком на 30 дней. Он также предупредил, что в случае нарушения перемирия могут быть введены санкции. По мнению Трампа, достичь соответствующего соглашения возможно в кратчайшие сроки.

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Белый дом выразил надежду на то, что Украина и Россия согласятся на 30-дневное прекращение огня. Об этом заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт во время брифинга, с журналистами, ссылаясь на итоги телефонного разговора между бывшим американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. «Это был хороший звонок, и они также говорили, конечно, о прекращении огня, которое предложил президент. О 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной, которое, как мы знаем, Европа поддерживает. И мы надеемся, что стороны придут к согласию», — сказала Ливитт. В администрации США отметили, что инициатива по временному прекращению боевых действий обсуждается на международном уровне и пользуется поддержкой европейских партнеров. В Белом доме также подчеркнули, что Вашингтон продолжит дипломатические усилия для поиска путей мирного урегулирования конфликта. После переговоров с Владимиром Зеленским Трамп выступил с призывом к сторонам конфликта установить, в идеале, режим прекращения огня сроком на 30 дней. Он также предупредил, что в случае нарушения перемирия могут быть введены санкции. По мнению Трампа, достичь соответствующего соглашения возможно в кратчайшие сроки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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