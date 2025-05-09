В Белом доме прокомментировали информацию о возможном 30-дневном перемирии на Украине

Белый дом выразил надежду на то, что Украина и Россия согласятся на 30-дневное прекращение огня. Об этом заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт во время брифинга, с журналистами, ссылаясь на итоги телефонного разговора между бывшим американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Это был хороший звонок, и они также говорили, конечно, о прекращении огня, которое предложил президент. О 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной, которое, как мы знаем, Европа поддерживает. И мы надеемся, что стороны придут к согласию», — сказала Ливитт.
В администрации США отметили, что инициатива по временному прекращению боевых действий обсуждается на международном уровне и пользуется поддержкой европейских партнеров. В Белом доме также подчеркнули, что Вашингтон продолжит дипломатические усилия для поиска путей мирного урегулирования конфликта.
После переговоров с Владимиром Зеленским Трамп выступил с призывом к сторонам конфликта установить, в идеале, режим прекращения огня сроком на 30 дней. Он также предупредил, что в случае нарушения перемирия могут быть введены санкции. По мнению Трампа, достичь соответствующего соглашения возможно в кратчайшие сроки.
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