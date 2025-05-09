Песков оценил заявление Мерца о перемирии на Украине

Слова немецкого политика требуют уточнения, поскольку неясно, на чем основаны такие предположения. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности установления 30-дневного перемирия между Россией и Украиной уже в эти выходные.
«Нужно уточнить у господина Мерца, [что он имеет в виду]», — заявил Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявление немецкого канцлера. Ранее Фридрих Мерц выразил мнение о том, что существует шанс достижения месячного перемирия между двумя странами в ближайшие выходные. При этом российская сторона неоднократно заявляла о готовности к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий.
В Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин уже объявлял о временном прекращении огня на период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, с момента начала перемирия вооруженные формирования Украины более 5 тысяч раз нарушили режим прекращения огня. В ведомстве уточнили, что военнослужащие ВСУ осуществили около 1,5 тысячи артиллерийских обстрелов, а также свыше 3,5 тысячи атак с использованием беспилотных летательных аппаратов, напоминает RT.
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