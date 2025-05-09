09 мая 2025

Фицо рассказал, что рассматривал вариант приехать в Москву на машине

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Фицо рассматривал вариант приехать в РФ на машине
Фицо рассматривал вариант приехать в РФ на машине Фото:
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Запрет на пролет его спецборта над странами Прибалтики вынудил искать альтернативные пути для визита в Россию, рассматривался вариант приехать на автомобиле. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас было несколько вариантов, как попасть сюда (в Россию — ред.). Даже на машине через Белоруссию. Еще одна альтернатива была через Калининград. Возможностей было много, но у нас была четкая цель — утром в 9.00 мы должны быть в Москве, и нам это удалось», — заявил Фицо. По его словам, словацкая делегация столкнулась с трудностями из-за того, что страны Балтии не разрешили пролет над своей территорией, и ей пришлось оперативно менять маршрут.

8 мая Фицо прибыл в Москву. Согласно информации агентства Reuters, ему пришлось воспользоваться непрямым маршрутом для перелета. Визит Фицо вызвал негативную реакцию со стороны Европейского союза. Премьер-министр Словакии отметил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас не обладает полномочиями осуждать его поездку в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, пишет RT.

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Запрет на пролет его спецборта над странами Прибалтики вынудил искать альтернативные пути для визита в Россию, рассматривался вариант приехать на автомобиле. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. «У нас было несколько вариантов, как попасть сюда (в Россию — ред.). Даже на машине через Белоруссию. Еще одна альтернатива была через Калининград. Возможностей было много, но у нас была четкая цель — утром в 9.00 мы должны быть в Москве, и нам это удалось», — заявил Фицо. По его словам, словацкая делегация столкнулась с трудностями из-за того, что страны Балтии не разрешили пролет над своей территорией, и ей пришлось оперативно менять маршрут. 8 мая Фицо прибыл в Москву. Согласно информации агентства Reuters, ему пришлось воспользоваться непрямым маршрутом для перелета. Визит Фицо вызвал негативную реакцию со стороны Европейского союза. Премьер-министр Словакии отметил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас не обладает полномочиями осуждать его поездку в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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