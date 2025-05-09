Вечером 9 мая на подъездной дороге к селу Мелехино в Богдановичском районе Свердловской области произошла смертельная авария — водитель потерял управление и вылетел в кювет. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области в своем telegram-канале.
По предварительным данным ведомства, водитель ВАЗ-2112, двигаясь со стороны трассы «Екатеринбург-Тюмень» в сторону села Кунарское, превысил скорость и наехал на опору дорожного знака, после чего съехал в кювет. «Транспортное средство загорелось. В результате автоаварии водитель, личность которого в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции, погиб на месте до приезда бригады медиков», — уточнили в ГИБДД. Автоинспекторы проводят проверку.
Накануне возле кладбища в Екатеринбурге разбились четыре человека — столкнулись две иномарки. Среди пострадавших в аварии также было двое детей.
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