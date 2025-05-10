При ударе Пакистана по Кашмиру погиб высокопоставленный индийский чиновник

В результате ударов Пакистана по Кашмиру пострадали трое человек, один погиб
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Пакистан начал полномасштабную военную операцию, есть жертвы и раненые
Пакистан начал полномасштабную военную операцию, есть жертвы и раненые Фото:
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Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

В результате ударов Пакистана по Джамму и Кашмиру высокопоставленный правительственный чиновник был убит, а двое его сотрудников получили тяжелые ранения. Об этом сообщили официальные источники.

«Заместитель комиссара Раджури, Радж Кумар Тхапа и два его сотрудника были серьезно ранены, когда артиллерийский снаряд попал в его дом в городе Раджури», — передает издание PTI. Они госпитализированы. Тхапа скончался от полученных травм. Состояние его подчиненных оценивается как критическое.

Также в результате обстрелов были повреждены дома мирных жителей в Раджури. Еще один мирный житель доставлен в больницу, пишет ANI.

Утром в субботу Пакистан объявил о начале полномасштабной военной операции против Индии. Страна нанесла удары по авиабазам, также сообщается, что Пакистан вывел из строя 70% электросети Индии.

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В результате ударов Пакистана по Джамму и Кашмиру высокопоставленный правительственный чиновник был убит, а двое его сотрудников получили тяжелые ранения. Об этом сообщили официальные источники. «Заместитель комиссара Раджури, Радж Кумар Тхапа и два его сотрудника были серьезно ранены, когда артиллерийский снаряд попал в его дом в городе Раджури», — передает издание PTI. Они госпитализированы. Тхапа скончался от полученных травм. Состояние его подчиненных оценивается как критическое. Также в результате обстрелов были повреждены дома мирных жителей в Раджури. Еще один мирный житель доставлен в больницу, пишет ANI. Утром в субботу Пакистан объявил о начале полномасштабной военной операции против Индии. Страна нанесла удары по авиабазам, также сообщается, что Пакистан вывел из строя 70% электросети Индии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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