Пакистан вывел из строя 70% электросети Индии

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Пакистан кибератакой вывел из строя 70% электросети Индии
Пакистан кибератакой вывел из строя 70% электросети Индии Фото:

Пакистан заявил об успешной кибератаке, в результате которой была выведена из строя значительная часть энергосистемы Индии. Пострадало около 70% электросети страны. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«Пакистан кибератакой вывел из строя 70% электросети Индии», — сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности. Издание Times of India отмечает, что в двух районах штата Джамму и Кашмир из-за напряженности с Пакистаном полностью отключили электричество. Кроме того, подобный блэкаут произошел в городе Джаландхар после обнаружения в небе беспилотника. 

Ранее между Индией и Пакистаном уже отмечалась эскалация напряженности: пакистанские военные заявили о сбитом истребителе Rafale ВВС Индии за нарушение воздушного пространства. Инцидент произошел в районе Бахавалпур, что также привело к закрытию воздушного пространства над Пакистаном и повлияло на международные авиарейсы.

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Пакистан заявил об успешной кибератаке, в результате которой была выведена из строя значительная часть энергосистемы Индии. Пострадало около 70% электросети страны. Об этом сообщают зарубежные СМИ.  «Пакистан кибератакой вывел из строя 70% электросети Индии», — сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности. Издание Times of India отмечает, что в двух районах штата Джамму и Кашмир из-за напряженности с Пакистаном полностью отключили электричество. Кроме того, подобный блэкаут произошел в городе Джаландхар после обнаружения в небе беспилотника.  Ранее между Индией и Пакистаном уже отмечалась эскалация напряженности: пакистанские военные заявили о сбитом истребителе Rafale ВВС Индии за нарушение воздушного пространства. Инцидент произошел в районе Бахавалпур, что также привело к закрытию воздушного пространства над Пакистаном и повлияло на международные авиарейсы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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