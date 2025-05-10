Пакистан вывел из строя 70% электросети Индии

Пакистан заявил об успешной кибератаке, в результате которой была выведена из строя значительная часть энергосистемы Индии. Пострадало около 70% электросети страны. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Пакистан кибератакой вывел из строя 70% электросети Индии», — сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности. Издание Times of India отмечает, что в двух районах штата Джамму и Кашмир из-за напряженности с Пакистаном полностью отключили электричество. Кроме того, подобный блэкаут произошел в городе Джаландхар после обнаружения в небе беспилотника.
Ранее между Индией и Пакистаном уже отмечалась эскалация напряженности: пакистанские военные заявили о сбитом истребителе Rafale ВВС Индии за нарушение воздушного пространства. Инцидент произошел в районе Бахавалпур, что также привело к закрытию воздушного пространства над Пакистаном и повлияло на международные авиарейсы.
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