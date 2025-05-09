Дожди останутся в Екатеринбурге на все выходные

Погода будет пасмурной до конца недели
В Екатеринбурге до конца текущей недели ожидается пасмурная и дождливая погода. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Во второй половине дня 11 мая регион будет расположен под фронтом окклюзии с дождями, которые продлятся до вечера. По северу области — до утра понедельника», — говорится в сообщении.
В уральской столице 10 мая воздух прогреется лишь до +9..+11 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +4..+6.
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