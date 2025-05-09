09 мая 2025

Дожди останутся в Екатеринбурге на все выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Погода будет пасмурной до конца недели
Погода будет пасмурной до конца недели Фото:

В Екатеринбурге до конца текущей недели ожидается пасмурная и дождливая погода. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». 

«Во второй половине дня 11 мая регион будет расположен под фронтом окклюзии с дождями, которые продлятся до вечера. По северу области — до утра понедельника», — говорится в сообщении.

В уральской столице 10 мая воздух прогреется лишь до +9..+11 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +4..+6.

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В Екатеринбурге до конца текущей недели ожидается пасмурная и дождливая погода. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».  «Во второй половине дня 11 мая регион будет расположен под фронтом окклюзии с дождями, которые продлятся до вечера. По северу области — до утра понедельника», — говорится в сообщении. В уральской столице 10 мая воздух прогреется лишь до +9..+11 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +4..+6.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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