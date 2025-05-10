«Все перевернула»: поклонники набросились на Пугачеву из-за слов о Дне Победы

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева опубликовала поздравление россиянам по случаю Дня Победы. Однако ее обращение вызвало негативную реакцию среди подписчиков. Соответсвующее комментарии появились под постом в социальных сетях артистки.
«И тут все перевернула», — написал один из поклонников Пугачевой под ее публикацией. В своем поздравительном сообщении артистка призвала вспомнить тех, кто погиб, и обратить внимание на живущих. Подписчики упрекнули ее, заявив, что День Победы — это не день траура, а праздник радости, именно так его воспринимали наши деды и прадеды. Примадонна не стала разъяснять смысл своих слов публике.
Пугачева уже сталкивалась с критикой со стороны подписчиков после публикации видео с празднования своего 76-летия. Тогда пользователи негативно отреагировали на ее внешний вид и манеру общения.
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