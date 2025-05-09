В Челябинской области в майские праздники дорожники продолжили строительство дороги на участке Красное поле — Полетаево и капитальный ремонт на нескольких крупных объектах. Об этом рассказала пресс-служба Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«Пока все отдыхают, мы работаем! У дорожных служб горячий сезон. Надеемся, что погода не подведет», — говорится в сообщении telegram-канала Миндортранса.
Работы ведутся на участке Красное поле — Полетаево. Здесь идет строительство автодороги. Продолжается капитальный ремонт участка Крыжановка — Большаково и Аша — Точильный. Ведется ремонт дороги Троицк — Степное и Челябинск — Октябрьское.
В министерстве уточнили, что параллельно идут работы по содержанию автодорог. Бригады проводят ямочный ремонт, восстанавливают знаки, барьеры, наносят разметку, обновляют остановки, убирают мусор, косят траву и вырубают кустарник.
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