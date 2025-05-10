МИД Украины выразил демарш странам, лидеры которых посетили Парад Победы

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В МИД Украины назвали визит иностранных лидеров на парад Победы в Москве «недружественным шагом»
В МИД Украины назвали визит иностранных лидеров на парад Победы в Москве «недружественным шагом» Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Министерство иностранных дел Украины выступило с официальным протестом в адрес государств, руководители которых приняли участие в Параде Победы, прошедшем 9 мая в Москве. Соответсвующее объявление опубликовано на сайте ведомства.

«9 мая в Министерство иностранных дел были приглашены ряд аккредитованных в Украине руководителей дипломатических миссий государств, чьи высшие должностные лица присутствовали на военном параде в Москве. Дипломатам был высказан демарш», — говорится в публикации. В МИД Украины назвали этот шаг «недружественным». 

В сообщении подчеркивается значительный вклад украинского народа, наряду с другими народами антигитлеровской коалиции и бывшего Советского Союза, в достижение победы над нацизмом 80 лет назад. Украина заявляет, что не допустит попыток России якобы присвоить себе историческую память и преуменьшить роль украинцев в этих событиях.

Ранее Евросоюз рекомендовал лидерам стран ЕС воздержаться от участия в параде и визитов в Россию на 9 мая. Кроме того, обсуждалась возможность визита европейских лидеров в Киев.

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Министерство иностранных дел Украины выступило с официальным протестом в адрес государств, руководители которых приняли участие в Параде Победы, прошедшем 9 мая в Москве. Соответсвующее объявление опубликовано на сайте ведомства. «9 мая в Министерство иностранных дел были приглашены ряд аккредитованных в Украине руководителей дипломатических миссий государств, чьи высшие должностные лица присутствовали на военном параде в Москве. Дипломатам был высказан демарш», — говорится в публикации. В МИД Украины назвали этот шаг «недружественным».  В сообщении подчеркивается значительный вклад украинского народа, наряду с другими народами антигитлеровской коалиции и бывшего Советского Союза, в достижение победы над нацизмом 80 лет назад. Украина заявляет, что не допустит попыток России якобы присвоить себе историческую память и преуменьшить роль украинцев в этих событиях. Ранее Евросоюз рекомендовал лидерам стран ЕС воздержаться от участия в параде и визитов в Россию на 9 мая. Кроме того, обсуждалась возможность визита европейских лидеров в Киев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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