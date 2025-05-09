09 мая 2025

Иномарка на дикой скорости улетела в поле и перевернулась на челябинской трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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За рулем перевернувшегося автомобиля находилась девушка
За рулем перевернувшегося автомобиля находилась девушка Фото:

На трассе Троицк — Октябрьское в Челябинской области автомобиль на высокой скорости вылетел с дороги и перевернулся. За рулем находилась 27-летняя девушка, сообщил межмуниципальный отдел МВД России "Троицкий".

"На 37-м километре автодороги Троицк-Октябрьское произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi не выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные условия, в результате чего не справилась с управлением, совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием", — рассказали в полиции.

В результате 27-летняя девушка-водитель получила травмы разной степени тяжести. Она проходит лечение в стационаре.

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На трассе Троицк — Октябрьское в Челябинской области автомобиль на высокой скорости вылетел с дороги и перевернулся. За рулем находилась 27-летняя девушка, сообщил межмуниципальный отдел МВД России "Троицкий". "На 37-м километре автодороги Троицк-Октябрьское произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi не выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные условия, в результате чего не справилась с управлением, совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием", — рассказали в полиции. В результате 27-летняя девушка-водитель получила травмы разной степени тяжести. Она проходит лечение в стационаре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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