Иномарка на дикой скорости улетела в поле и перевернулась на челябинской трассе

На трассе Троицк — Октябрьское в Челябинской области автомобиль на высокой скорости вылетел с дороги и перевернулся. За рулем находилась 27-летняя девушка, сообщил межмуниципальный отдел МВД России "Троицкий".
"На 37-м километре автодороги Троицк-Октябрьское произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi не выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные условия, в результате чего не справилась с управлением, совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием", — рассказали в полиции.
В результате 27-летняя девушка-водитель получила травмы разной степени тяжести. Она проходит лечение в стационаре.
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