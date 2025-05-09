Улицу в центре Челябинска закрыли на 10 дней

В Челябинске перекрыли движение по улице Коммуны. Причиной стали работы на теплотрассе, рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.
«В связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы с 8 часов 10 мая до 22 часов 20 мая будет закрыто движение транспорта по улице Коммуны в районе дома № 91/2Б», — рассказали в мэрии. Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании маршрута.
На это же время вводятся ограничения на движение транспорта по улице Свободы в районе дома № 44. Они будут распространяться на участок в направлении улицы Труда.
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