09 мая 2025

Улицу в центре Челябинска закрыли на 10 дней

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение автотранспорта ограничили на десять дней на улице Комунны
Движение автотранспорта ограничили на десять дней на улице Комунны Фото:

В Челябинске перекрыли движение по улице Коммуны. Причиной стали работы на теплотрассе, рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

«В связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы с 8 часов 10 мая до 22 часов 20 мая будет закрыто движение транспорта по улице Коммуны в районе дома № 91/2Б», — рассказали в мэрии. Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании маршрута.

На это же время вводятся ограничения на движение транспорта по улице Свободы в районе дома № 44. Они будут распространяться на участок в направлении улицы Труда.

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В Челябинске перекрыли движение по улице Коммуны. Причиной стали работы на теплотрассе, рассказали в пресс-службе администрации Челябинска. «В связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы с 8 часов 10 мая до 22 часов 20 мая будет закрыто движение транспорта по улице Коммуны в районе дома № 91/2Б», — рассказали в мэрии. Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании маршрута. На это же время вводятся ограничения на движение транспорта по улице Свободы в районе дома № 44. Они будут распространяться на участок в направлении улицы Труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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