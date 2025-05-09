09 мая 2025

Аттракцион с повисшими вниз головами людьми заклинило в Магнитогорске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди повисли на экстремальном аттракционе вниз головами (архивное фото)
Люди повисли на экстремальном аттракционе вниз головами (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске аттракцион с людьми остановился во время движения. Гости оказались заблокированными в кабинках в положении вниз головой, рассказали очевидцы.

«Аттракцион заклинило с людьми на высоте. Инцидент произошел сегодня в парке развлечений за Центральной городской ярмаркой. По словам очевидцев, механизм застыл на полном ходу», — пишет telegram-канал «Стальной Магнитогорск» со ссылкой на группу «Магнитогорск. Главное!». 

Службу спасения на место происшествия не вызывали. Спустя 15 минут механизм был приведен в действие вручную.

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В Магнитогорске аттракцион с людьми остановился во время движения. Гости оказались заблокированными в кабинках в положении вниз головой, рассказали очевидцы. «Аттракцион заклинило с людьми на высоте. Инцидент произошел сегодня в парке развлечений за Центральной городской ярмаркой. По словам очевидцев, механизм застыл на полном ходу», — пишет telegram-канал «Стальной Магнитогорск» со ссылкой на группу «Магнитогорск. Главное!».  Службу спасения на место происшествия не вызывали. Спустя 15 минут механизм был приведен в действие вручную.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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