В Магнитогорске аттракцион с людьми остановился во время движения. Гости оказались заблокированными в кабинках в положении вниз головой, рассказали очевидцы.
«Аттракцион заклинило с людьми на высоте. Инцидент произошел сегодня в парке развлечений за Центральной городской ярмаркой. По словам очевидцев, механизм застыл на полном ходу», — пишет telegram-канал «Стальной Магнитогорск» со ссылкой на группу «Магнитогорск. Главное!».
Службу спасения на место происшествия не вызывали. Спустя 15 минут механизм был приведен в действие вручную.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!