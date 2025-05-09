Автомобилисты в Кургане провели акцию в честь Дня Победы, чтобы почтить память тех, кто сражался за Родину. Они на 60 машинах проехали с флагами через весь город. Жители приветствовали участников, махали им рукой и выражали поддержку. Об этом URA.RU рассказала организатор мероприятия Мария Медведева.
«Мы на 60 автомобилях выехали от автобусного завода и проехали почти через весь Курган. Мы хотим, чтобы молодое поколение знало и помнило о подвиге наших предков. Акция нашего автоклуба „AutoLife“ была согласована с мэрией и ГАИ. Нас сильно поддержали горожане, было много улыбок и приветствий», — сообщила агентству Медведева.
По словам организатора, автопробег — это возможность выразить благодарность предкам за Победу в Великой Отечественной войне. Медведева подчеркнула, что курганцы хранят правду о войне.
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