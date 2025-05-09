На трассе в районе города Кыштым Челябинской области произошла смертельная авария. Ее устроил водитель легковушки, выехав на встречную полосу под запрещающий знак, рассказали в правлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«На автодороге „Кыштым — Тайгинка — Сайма“, водитель автомобиля „Киа Рио“ в условиях дождя выехал на полосу встречного движения, где выезд запрещен. Он совершил столкновение с автомобилем „Лифан Х50“. В результате ДТП 24-летняя пассажирка встречного автомобиля „Лифан“ скончалась на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции.
Кроме того, водитель и пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
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