09 мая 2025

Лихач устроил смертельное ДТП на челябинской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нарушитель выехал на встречную полосу под запрещающий знак
Нарушитель выехал на встречную полосу под запрещающий знак Фото:

На трассе в районе города Кыштым Челябинской области произошла смертельная авария. Ее устроил водитель легковушки, выехав на встречную полосу под запрещающий знак, рассказали в правлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«На автодороге „Кыштым — Тайгинка — Сайма“, водитель автомобиля „Киа Рио“ в условиях дождя выехал на полосу встречного движения, где выезд запрещен. Он совершил столкновение с автомобилем „Лифан Х50“. В результате ДТП 24-летняя пассажирка встречного автомобиля „Лифан“ скончалась на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции.

Кроме того, водитель и пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Авария произошла во время дождя
Авария произошла во время дождя
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе в районе города Кыштым Челябинской области произошла смертельная авария. Ее устроил водитель легковушки, выехав на встречную полосу под запрещающий знак, рассказали в правлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «На автодороге „Кыштым — Тайгинка — Сайма“, водитель автомобиля „Киа Рио“ в условиях дождя выехал на полосу встречного движения, где выезд запрещен. Он совершил столкновение с автомобилем „Лифан Х50“. В результате ДТП 24-летняя пассажирка встречного автомобиля „Лифан“ скончалась на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции. Кроме того, водитель и пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...