«Если бы он знал»: Милонов высказался о деде Зеленского

Если бы дед президента Зеленского знал, какой путь выберет его внук, возможно, он принял бы решение отказаться от создания семьи. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
«Украина — это страна, возродившая нацизм и фашизм. Поэтому любые символы, связанные с победой над фашизмом, они для современной Украины противоестественны. Если бы дедушка Зеленского знал о том, кем будет его внук, то он бы, наверное, предпочел бы вообще детей не иметь», — сказал Милонов. Его слова передает telegram-канал Дума ТВ.
Таким образом в Государственной думе прокомментировали случаи притеснения и оскорблений в отношении людей, отмечающих День Победы в странах Европы и на территории Украины. Отмечается, что в Киеве за исполнение русскоязычных песен задержали пенсионеров. Кроме того, сотрудники полиции не позволили пенсионерке подойти к Вечному огню из-за наличия у нее советской символики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.