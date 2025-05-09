Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Мария Захарова обратилась к гражданам Украины и Молдовы, которые, несмотря на существующие запреты и постоянное давление, 9 мая отмечают День Победы. Она призвала их не сдаваться перед трудностям и оставаться преданными памяти предков.
На Украине, например, 9 мая отмечают день Европы, а о победе над фашизмом с приходом Зеленского вспоминают 8 мая. Украинцев, которые несут цветы и венки к Вечному огню, тщательно проверяют. Например, в Киеве сотрудники полиции не позволили пенсионерке подойти к Вечному огню из-за наличия у нее советской символики. В отношении женщины был составлен административный протокол о правонарушении. Как на Украине и Западе людям запрещают отмечать День Победы — в материале URA.RU.
Зеленский поменял память предков на западный календарь
Утром 9 мая жители Киева, несмотря на то, что День Победы отмечают 8 мая, продолжают приносить цветы к Вечному огню в парке Славы. Украинцы отдают дань уважения павшим в годы Второй мировой войны, несмотря на то, что президент Зеленский два года назад провозгласил 9 мая днем Европы.
"Это будет День Европы, которая помогает нам бороться по всем направлениям: на поле боя оружием, на дипломатической передовой — решительностью, против ракетного террора и зимнего блэкаута, в экономике и на юридическом фронте. Это будет День Европы — нашей союзницы", — объявил Зеленский в 2023 году.
Как сообщает украинское издание «Страна», у мемориала в Киеве установлен венок от имени самого президента Украины Владимира Зеленского. Как и когда он там появился — остается загадкой. По периметру Вечного огня дежурят сотрудники полиции. В этот день каких-либо массовых акций или мероприятий в городе не проводится.
Киевлян не пускают к Вечному огню
Сами жители продолжают нести цветы к огню, но полиция пускает не всех. В столице Украины сотрудники полиции не допустили пенсионерку Галину Савченко из-за советской символики. В отношении женщины был оформлен административный протокол за нарушение действующего законодательства.
По сообщениям, прохожие попытались вступиться за женщину, однако сотрудники полиции проигнорировали их просьбы о ее освобождении. Савченко намеревалась возложить цветы к Вечному огню, при этом она представилась членом организации «Всеукраинский союз советских офицеров», зарегистрированной Министерством юстиции. По словам полицейских, пенсионерка уже не впервые появляется на подобных мероприятиях с советской символикой. Правоохранители пригрозили доставить женщину в Печерское районное управление полиции, если она не снимет пилотку.
В Одессе ввели комендантский час
В Одессе с памятников и мемориальных сооружений удалено упоминание о России, в частности, такие изменения зафиксированы в Парке Победы. Кроме того, в городе установлен комендантский час, который будет действовать на протяжении трех суток.
"Он будет действовать по всей территории Одесской области и будет длиться с десяти вечера 8 мая до пяти утра 10 мая", – объявил о введении комендантского часа одесский мэр Максим Марченко.
Тем не менее, сообщают Вести, несмотря на действующие ограничения, одесситы находят возможность возлагать цветы к монументу в память о погибших моряках, несмотря на риск получить значительный штраф или попасть под арест. Жителям города даже запрещено покидать свои квартиры.
Правоохранительные органы обратились к гражданам с просьбой, в случае посещения воинских мемориалов, возлагать цветы как можно быстрее и незамедлительно покидать территорию. В последние дни в Киеве выросло количество воздушных тревог, однако, несмотря на действующие ограничения, жители города продолжали приносить цветы к Вечному огню.
«За границей давно забыли о смысле празднования Дня Победы»
Российские пользователи социальных сетей отмечают, что некоторые государства Запада и Европы не только не принимают участия в мероприятиях, посвященных завершению Великой Отечественной войны, но и вводят законодательные меры, предусматривающие штрафы за публичное использование символики Победы. По мнению комментаторов, в этих странах День Победы не рассматривается как значимый праздник.
Литва
Например, в Литве предусмотрен штраф до €700 для физических лиц и до €1,2 тысячи для юридических. Там вообще запрещены массовые мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Нельзя даже возложить цветы в честь павших солдат.
Латвия
В Латвии с 2023 года вступил в силу закон «О запрете проведения определенных публичных мероприятий 9 мая», согласно которому проведение любых массовых акций, приуроченных ко Дню Победы, а также использование символики, ассоциируемой с Россией, находится под запретом. Помимо этого, на территории страны не допускается возложение цветов к памятникам. За нарушение закона можно получить штраф или наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Эстония
В Эстонии также введен запрет на проведение официальных мероприятий, приуроченных к окончанию Второй мировой войны, а использование символики, связанной с Днем Победы, в том числе российских и советских флагов, георгиевских лент и советской военной формы, не допускается.
Эстония, за несколько дней до празднования в России 80-летия Победы, приняла решение запретить использование своего воздушного пространства для полетов в Москву 9 мая. В частности, Таллин отказал в пролете через свое воздушное пространство VIP-рейсам из Кубы и Бразилии. Литва и Латвия также закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Сербии Александра Вучича, который, несмотря на возникшие сложности, все же смог прилететь в российскую столицу.
Германия
В ходе мероприятий, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне, берлинские власти запретили любое использование советской символики и георгиевских лент вблизи памятников павшим воинам.
Об этом сообщает немецкое издание Berliner Kurier. Ранее представители общественных организаций призывали отменить данный запрет, однако городской суд Берлина признал указанные символы потенциальной угрозой общественной безопасности. По мнению суда, введенные меры необходимы для поддержания порядка во время проведения памятных мероприятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.