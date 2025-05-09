09 мая 2025

Пермяки прошли самые сложные пороги в России и победили в «Мажой-ралли»

Пермяки выиграли самую престижную в России гонку спортсменов-водников
© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсмены проходят пороги высшей категории сложности
Спортсмены проходят пороги высшей категории сложности Фото:

Сборная Пермского края одержала победу на самых престижных всероссийских соревнованиях среди спортсменов-водников — «Мажой-ралли» памяти мастера спорта Юрия Снегиря. Об этом пишу СМИ. 

«Сборная Пермского края одержала победу в межрегиональных соревнованиях по спортивному туризму „Мажой-ралли“ памяти мастера спорта Юрия Снегиря. Пермяки Максим Краснов, Максим Казанцев, Николай Могилевцев и Дмитрий Поздяев прошли маршрут высшей категории сложности за 01:11:40. Они опередили команды из Новосибирской, Челябинской и Иркутской областей, а также Алтайского края», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Участники на двухместных катамаранах преодолевали 12-километровый участок с порогами шестой категории сложности, выполняли контрольные задания по имитации аварийных ситуаций на маршруте, а их результат оценивался по скорости, безопасности, тактике и технике преодоления препятствий. 

Соревнования «Мажой-ралли» проходят раз в два года на реке Чуя в Республике Алтай. Они считаются одними из самых прстижных среди спортсменов-водников.

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Сборная Пермского края одержала победу на самых престижных всероссийских соревнованиях среди спортсменов-водников — «Мажой-ралли» памяти мастера спорта Юрия Снегиря. Об этом пишу СМИ.  «Сборная Пермского края одержала победу в межрегиональных соревнованиях по спортивному туризму „Мажой-ралли“ памяти мастера спорта Юрия Снегиря. Пермяки Максим Краснов, Максим Казанцев, Николай Могилевцев и Дмитрий Поздяев прошли маршрут высшей категории сложности за 01:11:40. Они опередили команды из Новосибирской, Челябинской и Иркутской областей, а также Алтайского края», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Участники на двухместных катамаранах преодолевали 12-километровый участок с порогами шестой категории сложности, выполняли контрольные задания по имитации аварийных ситуаций на маршруте, а их результат оценивался по скорости, безопасности, тактике и технике преодоления препятствий.  Соревнования «Мажой-ралли» проходят раз в два года на реке Чуя в Республике Алтай. Они считаются одними из самых прстижных среди спортсменов-водников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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