Пермяки прошли самые сложные пороги в России и победили в «Мажой-ралли»

Сборная Пермского края одержала победу на самых престижных всероссийских соревнованиях среди спортсменов-водников — «Мажой-ралли» памяти мастера спорта Юрия Снегиря. Об этом пишу СМИ.
«Сборная Пермского края одержала победу в межрегиональных соревнованиях по спортивному туризму „Мажой-ралли“ памяти мастера спорта Юрия Снегиря. Пермяки Максим Краснов, Максим Казанцев, Николай Могилевцев и Дмитрий Поздяев прошли маршрут высшей категории сложности за 01:11:40. Они опередили команды из Новосибирской, Челябинской и Иркутской областей, а также Алтайского края», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Участники на двухместных катамаранах преодолевали 12-километровый участок с порогами шестой категории сложности, выполняли контрольные задания по имитации аварийных ситуаций на маршруте, а их результат оценивался по скорости, безопасности, тактике и технике преодоления препятствий.
Соревнования «Мажой-ралли» проходят раз в два года на реке Чуя в Республике Алтай. Они считаются одними из самых прстижных среди спортсменов-водников.
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