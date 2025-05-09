Скандальный ресторан закрылся в Екатеринбурге

В центре Екатеринбурга после отравления нескольких людей закрылся ресторан «Мидийное место» спустя две недели после открытия. Об этом сообщили представили сети в своей группе «ВКонтакте».
«В последние дни мы получили несколько сообщений от гостей о недомоганиях. Мы сразу включились в разбор каждой ситуации и, несмотря на то, что уверены в качестве наших продуктов и строго соблюдаем все нормы, мы понимаем: доверие и спокойствие гостей — важнее всего», — написали в группе ресторана. Пока место будет закрыто, в компании хотят провести полную проверку кухни: от поставок до каждой единицы продукта.
Ранее стало известно, что после ужина в ресторане «Мидийное место» сразу несколько людей обратились к врачу. Известно как минимум о семи отзывах на разных сервисах, в которых посетители жалуются на отравление.
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