09 мая 2025

Скандальный ресторан закрылся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге закрылся ресторан «Мидийное место» после жалоб на отравление
© Служба новостей «URA.RU»
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Люди отравились после 2 и 3 мая
Люди отравились после 2 и 3 мая Фото:

В центре Екатеринбурга после отравления нескольких людей закрылся ресторан «Мидийное место» спустя две недели после открытия. Об этом сообщили представили сети в своей группе «ВКонтакте».

«В последние дни мы получили несколько сообщений от гостей о недомоганиях. Мы сразу включились в разбор каждой ситуации и, несмотря на то, что уверены в качестве наших продуктов и строго соблюдаем все нормы, мы понимаем: доверие и спокойствие гостей — важнее всего», — написали в группе ресторана. Пока место будет закрыто, в компании хотят провести полную проверку кухни: от поставок до каждой единицы продукта.

Ранее стало известно, что после ужина в ресторане «Мидийное место» сразу несколько людей обратились к врачу. Известно как минимум о семи отзывах на разных сервисах, в которых посетители жалуются на отравление.

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В центре Екатеринбурга после отравления нескольких людей закрылся ресторан «Мидийное место» спустя две недели после открытия. Об этом сообщили представили сети в своей группе «ВКонтакте». «В последние дни мы получили несколько сообщений от гостей о недомоганиях. Мы сразу включились в разбор каждой ситуации и, несмотря на то, что уверены в качестве наших продуктов и строго соблюдаем все нормы, мы понимаем: доверие и спокойствие гостей — важнее всего», — написали в группе ресторана. Пока место будет закрыто, в компании хотят провести полную проверку кухни: от поставок до каждой единицы продукта. Ранее стало известно, что после ужина в ресторане «Мидийное место» сразу несколько людей обратились к врачу. Известно как минимум о семи отзывах на разных сервисах, в которых посетители жалуются на отравление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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