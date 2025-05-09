День чистой комнаты: советы, как курганцам быстро навести порядок дома

С приходом теплого сезона курганцы наводят порядок в доме: разбирают вещи, зимние убирают до холодов. Нередко, когда весна — время генеральной уборки. Организатор пространства Ася Карачаровская специально для URA.RU рассказала, как быстро и эффективно навести порядок в доме, разделив процесс на три основных этапа. Следуйте этим советам, чтобы поддерживать чистоту и порядок без лишних усилий долгое время.
Расхламление: избавьтесь от ненужного
Первый и самый важный шаг на пути к чистоте — расхламление. По словам Аси Карачаровской, именно избавление от лишних вещей помогает значительно ускорить последующую уборку. «Работа эта обычно продолжительная и объемная, зато потом намного легче справляться с тем объемом вещей, которые у вас остаются», — отмечает эксперт.
Рекомендуется пройтись по всем комнатам и критически оценить содержимое шкафов, полок и ящиков. Оставьте только нужные и часто используемые предметы, а остальное отдайте, продайте или выбросьте.
Сортировка и организация по категориям
После расхламления переходите к сортировке вещей по категориям. Важно хранить похожие предметы вместе: футболки с футболками, свитера со свитерами, кухонную утварь — отдельно от продуктов. Такой подход облегчает поиск нужных вещей и поддержание порядка.
На кухне, например, все шумовки и лопатки удобно хранить в одном месте, а фольгу и пергамент — в другом. В шкафах желательно, чтобы полки были не слишком глубокими и высокими, чтобы одежда не заваливалась. Если конструкция мебели не позволяет изменить высоту полок, можно использовать специальные пластиковые разделители.
Организация хранения и маркировка
Третий этап — организация системы хранения. Используйте органайзеры, коробки или тканевые кофры для разделения пространства в ящиках и на полках. Это помогает каждой вещи найти свое место и избежать беспорядка.
Особое внимание уделите маркировке: подписывайте органайзеры и полки. Для детских комнат можно использовать не только слова, но и картинки — так ребенку будет проще ориентироваться. На кухне подписи помогут быстро находить нужные продукты и кухонные принадлежности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».