Курганский прокурор проверяет ДТП, из-за которого подросток впал в кому в день рождения

Прокурор Курганской области Владислав Московских распорядился проверить аварию, в ходе которой в поселке Мишкино пострадал подросток. Об этом рассказали в надзорном ведомстве. Парень впал в кому. У него в момент происшествия был день рождения.
«Прокурор Московских поручил организовать проверку в связи с ДТП в Мишкино, где 9 мая пострадал подросток. Районный прокурор должен подготовить материалы по результатам проверки», — сообщается в telegram-канале «Прокуратура Курганской области».
По данным ведомства, подросток ехал в автомобиле ВАЗ-2115 на пассажирском месте. Молодой водитель не справился с управлением и врезался в опору связи. Пассажир получил травмы и попал в больницу, где впал в кому, сообщили в ГАИ. При этом, водитель не пострадал, поскольку был пристегнут ремнем безопасности.
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