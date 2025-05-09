09 мая 2025

Курганский прокурор проверяет ДТП, из-за которого подросток впал в кому в день рождения

Прокурор Московских проверяет аварию, в которой пострадал курганский подросток
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор организовал проверку
Прокурор организовал проверку Фото:

Прокурор Курганской области Владислав Московских распорядился проверить аварию, в ходе которой в поселке Мишкино пострадал подросток. Об этом рассказали в надзорном ведомстве. Парень впал в кому. У него в момент происшествия был день рождения.

«Прокурор Московских поручил организовать проверку в связи с ДТП в Мишкино, где 9 мая пострадал подросток. Районный прокурор должен подготовить материалы по результатам проверки», — сообщается в telegram-канале «Прокуратура Курганской области».

По данным ведомства, подросток ехал в автомобиле ВАЗ-2115 на пассажирском месте. Молодой водитель не справился с управлением и врезался в опору связи. Пассажир получил травмы и попал в больницу, где впал в кому, сообщили в ГАИ. При этом, водитель не пострадал, поскольку был пристегнут ремнем безопасности.

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Прокурор Курганской области Владислав Московских распорядился проверить аварию, в ходе которой в поселке Мишкино пострадал подросток. Об этом рассказали в надзорном ведомстве. Парень впал в кому. У него в момент происшествия был день рождения. «Прокурор Московских поручил организовать проверку в связи с ДТП в Мишкино, где 9 мая пострадал подросток. Районный прокурор должен подготовить материалы по результатам проверки», — сообщается в telegram-канале «Прокуратура Курганской области». По данным ведомства, подросток ехал в автомобиле ВАЗ-2115 на пассажирском месте. Молодой водитель не справился с управлением и врезался в опору связи. Пассажир получил травмы и попал в больницу, где впал в кому, сообщили в ГАИ. При этом, водитель не пострадал, поскольку был пристегнут ремнем безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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