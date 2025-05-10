Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе своего визита в Российскую Федерацию провел переговоры с руководителями России, Китая, Бразилии и Вьетнама. Он отметил, что его страна таким образом проводит внешнюю политику, и «никто не в праве указывать», как поступить иначе. Об этом Фицо сказал в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской).
«Это демонстрация независимой внешней политики Словакии, в рамках которой нам никто не вправе указывать, что нам можно или нельзя делать», — рассказал Фицо. Также политик отметил значимость двусторонних отношений между Европой и Россией, подчеркнув, что европейским странам следует отдавать предпочтение сотрудничеству, а не политике вражды и изоляции. Фицо подчеркнул, что его визит в Москву, приуроченный ко Дню Победы, был весьма результативным.
Ранее Фицо заявил, что Словакия готова наложить вето в ЕС, чтобы не допустить запрета на импорт энергоресурсов из России. Он отметил, что остановка поставок газа из России способна спровоцировать дестабилизацию ситуации, при этом отечественные нефтеперерабатывающие заводы в стране изначально настроены на использование российского сырья, передает RT.
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